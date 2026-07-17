Oficial | El Deportivo confirma el fichaje de Aubameyang

Aubameyang celebra un gol con el Barcelona LALIGA

Si a ningún dirigente ni director deportivo en el fútbol le gusta dar nada por hecho hasta que esté firmado, especialmente cuando se trata del mercado de fichajes, la cautela en el caso de operaciones como el fichaje de Aubameyang al Deportivo se multiplica hasta el infinito. Pero desde este viernes la bomba del mercado blanquiazul es una realidad después de que el club haya hecho oficial el acuerdo con el Olympique de Marsella para incorporar al delantero gabonés hasta 2028, que llega este sábado por la mañana a A Coruña.

El conjunto coruñés continúa sorprendiendo a propios y extraños en su regreso a Primera División con un proyecto que cada vez suena más a "permanencia... y lo que surja". Aubameyang es la sexta incorporación de este verano, todas mediante traspaso y después de desembolsar importantes cantidades de dinero por ellas. En algunos casos, como el de Leo Román, pagando directamente la cláusula de rescisión.

Aubameyang pasa el reconocimiento médico con el Deportivo Más información

Con el veterano atacante, el Deportivo incorpora un dos por uno que Fernando Soriano anunció que buscaba para los últimos refuerzos. Después de arrancar apostando por la juventud, el director de fútbol pretendía ahora firmar experiencia, además del resto de cualidades específicas de las posiciones que faltaban. Aubameyang pone sobre la mesa más de 600 partidos en la élite y también rendimiento reciente después de su aceptable última temporada en la Ligue 1 francesa. Con el añadido además de que conoce el campeonato español después de su paso por el Barcelona en la recta final de la temporada 2021-22.

Aubameyang, Bil Nsongo... ¿y Zaka?

Con este fichaje, Antonio Hidalgo ya tiene a su disposición tres delanteros para afrontar la preparación con una rotación completa en la punta del ataque. El propio Aubameyang y Bil Nsongo son fijos, mientras que el tercero, Zakaria Eddahchouri, tiene un importante examen durante el verano.

Bil Nsongo busca aprovechar la ventaja en la carrera por el nueve del Deportivo Más información

Fernando Soriano apuntó que tenía plena confianza en el neerlandés y que su intención era firmar un único delantero, pero el maño no se cierra a seguir explorando el mercado por si puede encontrar alguna oportunidad que mejore al que fue el pichichi del curso pasado. En caso de que llegue otro nueve, las probabilidades de que Zaka siga en plantilla cuando llegue el 1 de septiembre se reducirían de forma considerable.

Sobre el papel, Fernando Soriano ha optado por un atacante de garantías. A pesar de su edad, ‘Auba’ llega en plenas condiciones físicas. El gabonés protagonizó un episodio extrafutbolístico –roció a un miembro de la entidad con un extintor– por el que estuvo apartado por el club francés a falta de dos jornadas para el final de la liga. Sin embargo, tras el incidente, volvió a jugar en la última jornada. Además, en estas últimas semanas estuvo en los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Bruno Génésio.

Delantero referencia

Auba llega con una ventaja que destaca entre muchas otras. Y es que el atacante ya sabe lo que es competir en LaLiga. Su paso fue breve, pero el poco tiempo que vistió la elástica del Barcelona le bastó para dejar su huella en el club catalán, y también en la afición culé.

Después de pasar por equipos como Monaco, Saint-Étienne y Borussia Dortmund, donde se consolidó como uno de los delanteros referencia, Aubameyang fichó por el Arsenal. Fue ‘gunner’ durante cinco temporadas y terminó de consolidarse como uno de los mejores atacantes del panorama internacional. El Barcelona se interesó en él y, el último día de mercado de enero de 2022, rescindió su contrato con la entidad londinense y firmó con el club catalán. En la que fue su primera experiencia en el fútbol español, disputó 1.100 minutos distribuidos en 18 partidos y dejó su sello en once goles.

Logros goleadores

Ahora afronta su segunda etapa en la Primera División española y todo apunta a que lo hará como la referencia en el puesto de ‘9’ del Deportivo. Lo hará con un pedigrí más que avalado por sus más de 400 dianas a lo largo de su carrera.

Sus temporadas más goleadoras están al alcance de pocos. Tanto que, en el ejercicio 2016-17, jugando en el Borussia Dortmund, se coronó como el máximo anotador de la Bundesliga merced a 31 dianas, una más de las que firmó Robert Lewandowski con el Bayern Múnich.

No es la única distinción que logró por sus goles. En la 2018-19, nadie marcó más goles que Aubameyang en la Premier League. El delantero africano, en su segunda campaña en el Arsenal, firmó un registro de 22 tantos, los mismos que Mohamed Salah y Sadio Mané. Fue una cifra que repitió en el siguiente ejercicio, insuficiente para ser el máximo goleador por los 23 que alcanzó Jamie Vardy.

Campeón de LaLiga, de la Supercopa alemana en dos ocasiones y de la Community Shield en otras dos, más de 400 goles y referencia en el panorama internacional. Ese es Pierre-Emerick Aubameyang, el nuevo delantero del Deportivo que ahora busca enamorar a Riazor.