Leo Román: "Que el Deportivo decidiera pagar mi cláusula fue un golpe en la mesa"

Leo Román en un entrenamiento con el Deportivo PATRICIA G. FRAGA

Mientras espera a Aubameyang, el Deportivo sigue con las presentaciones de sus nuevos fichajes que ya se entrenan a las órdenes de Antonio Hidalgo. En esta ocasión fue el turno para Leo Román, una de las llegadas que más expectación despiertan después de que el equipo blanquiazul pagase su cláusula para sacarlo del Mallorca:

Adaptación. “La adaptación está siendo sencilla. Los compañeros lo ponen fácil, me están arropando mucho. Me estoy sintiendo cómodo, cogiendo ritmo y lo que quiere el míster y muy contento de estar aquí”.

Esfuerzo del Dépor. “Estoy superagradecido. Quiero agradecer la confianza en mí. Espero poder devolverla en el campo. Fue un golpe en la mesa. Tenía opciones, buscaba un proyecto sólido, equilibrado, con vistas a futuro, y el Dépor cumple todo eso. Cuando apareció esa opción, hizo decantar la balanza. Agradezco a todos los clubs, pero era la mejor opción para mí”.

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Responsabilidad. "Siempre la siento, pero no más de la que debo. Vengo a sumar, a dar mi cien por cien, dar lo que tengo y ponerlo a disposición del equipo. Vengo con mucha ilusión y también con responsabilidad, aunque no más de la que debo”.

Competencia. “Creo que hay tres buenos compañeros, excelentes profesionales que van a subir el nivel de la portería. Vengo a aportar, sumar, tengo objetivos grandes, pero siempre desde el respeto".

Fichajes. “Creo que se está haciendo plantilla equilibrada. Quedan jugadores por llegar todavía. El club va en la línea que a mí me gusta. Jugadores jóvenes, de la cantera, de la cantera, y luego jugadores con experiencia. Es una buena línea de trabajo y ojalá todo salga bien".

Aubameyang. “Hasta que no se cierre… son rumores. Está sonando fuerte, pero somos los que somos. En el momento que se cierre, estaremos muy contentos”.

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Riazor. “No, no sabía que iba a venir cuando jugué con la selección. Vine también en la Copa y me gustó mucho el ambiente, la gente, el campo... el ambiente en el partido de la selección fue espectacular y tendré siempre un gran recuerdo".

Primera. "Va a ser muy duro, es importante no perderle el respeto a la categoría. Hay que ser humildes y dar el cien por cien, así nos irá bien. Ya vimos lo difícil que es, los puntos que se han necesitado para la salvación y los equipos que empezaron bien y empezaron sufriendo. Eso quiere decir que hay que trabajar a tope siempre".