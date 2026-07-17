'El renacer del Dépor desde el barro': el relato de los seis años que reinventaron al club

El periodista Miguel Sanz posa con una camiseta histórica del Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Miguel Sanz es socio del Deportivo desde hace 25 años, aunque su corazón ha sido blanquiazul desde que tiene uso de razón. Nació en A Coruña y creció en el seno de una familia deportivista. Fueron su abuela y sus padres quienes le transmitieron desde pequeño el amor por el club. “Con cuatro años tuve la oportunidad de ver jugar al Deportivo por primera vez en un partido de pretemporada en Vilalba junto a mis padres y mi hermana. Más tarde, con ocho años, mis padres, que ambos eran socios del Deportivo, también me hicieron socio a mí”, explica Miguel Sanz.

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En su juventud decidió estudiar periodismo y, una vez finalizó la carrera, tuvo claro que quería escribir y comunicar sobre el club de sus amores. Aunque vivió durante muchos años en A Coruña, su trabajo actual lo ha alejado de Galicia. Hoy, el periodista coruñés, de 33 años, reside en Madrid. Sin embargo, su vínculo con los medios de comunicación coruñeses nunca se ha roto, lo que le ha permitido publicar con regularidad sobre la actualidad del Dépor.

Tras el ascenso del conjunto herculino a Primera División, el pasado mes de mayo, Sanz decidió escribir este libro en el que relata cómo ha vivido los seis años en los que el Deportivo pasó del barro al renacer. “La idea de hacer el libro llevaba tiempo rondándome en la cabeza, aunque, al no ver tan cercana la vuelta del Dépor a Primera División, nunca la consideré una posibilidad real a corto plazo. Esta temporada me motivó completamente. A mitad de temporada todavía no tenía claro que fuéramos a ascender, pero todo cambió con el partido contra el Leganés en Riazor. Ver a Ferllo parar aquel penalti en el descuento fue lo que me impulsó definitivamente a escribirlo”, declara el periodista.

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Su inspiración nace del deseo de compartir todo lo que uno siente como seguidor del Deportivo. “La verdad es que somos un equipo algo peculiar, tanto por lo que nos ocurre dentro del campo como por lo que pasa fuera de él. Quiero compartir con quienes no son del Deportivo esas situaciones surrealistas que vivimos, que no son pocas. Y a los que sí son deportivistas, quiero recordarles cómo ha sido el camino desde el barro hasta el renacer de nuestro club”, comenta Sanz.

El renacer del Dépor desde el barro narra, con una perspectiva personal, uno de los episodios más duros de la historia reciente del club, lejos de la categoría que nunca debió abandonar. “El libro comienza con el descenso a 2ªB, después del partido contra el Fuenlabrada. A partir de ahí cuento cómo viví, como aficionado del Dépor, esos seis duros años. Es un recorrido por las distintas etapas que atravesó el club, con sus momentos buenos y malos, siempre tratando de darle un toque algo humorístico al capítulo, contando alguna anécdota mía en relación al equipo, a pesar de que a veces, sí qué es verdad que es complicado mantener ese tono en los episodios traumáticos del club: el día del Fuenlabrada, el playoff contra el Castellón, los partidos perdidos ante Celta B o Coruxo… Son muchos momentos duros que han concluido con el ascenso a Segunda y, posteriormente, con el regreso del equipo a la categoría que nunca tendría que haber abandonado”, concluye Miguel Sanz.