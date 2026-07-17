El mercado del Deportivo cambia de fase

Fernando Soriano en sala de prensa en la temporada pasada Patricia G. Fraga

Cinco fichajes después, el Deportivo mantiene prácticamente intacta una de las prioridades con las que inició el mercado de verano: reforzar las áreas. La primera quincena del mercado ha servido para incorporar talento, juventud y mucha proyección, pero la dirección deportiva todavía trabaja en tres posiciones consideradas fundamentales para afrontar con garantías el regreso a Primera División: un central, un lateral izquierdo y un delantero. Con muchas promesas ya en nómina, la consigna para estos puestos es clara. Jugadores con experiencia y que aporten certezas a un proyecto que ha apostado decididamente por el futuro, pero que también necesita de presente para crecer.

La primera de esas certezas ya está atada. Se trata de Pierre-Emerick Aubameyang. La inmediata incorporación del punta africano permitiría al club cerrar, al menos por el momento, la carpeta en la posición del ‘9’ y adentrarse en esta nueva fase de planificación en la que la experiencia probada resulta condición fundamental para ganarse un puesto como novedad de la plantilla del próximo curso.

De esta manera, con Aubameyang, el Deportivo dejará atrás un primer tramo de mercado en el que se centró en captar talento joven. Y es que los movimientos realizados hasta la fecha y concretados oficialmente reflejan con claridad la hoja de ruta marcada por Fernando Soriano.

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El club ha incorporado, por el momento, a Leo Román (26 años), Bright Ede (19), Lorenzo Amatucci (22), Teun Gijselhart (21) y, como último refuerzo, Asp Jensen (20). Entre los cinco presentan una media de edad de 21,6 años, un dato que evidencia la firme apuesta por el divino tesoro del Deportivo.

Sin embargo, ese ímpetu por hacerse en propiedad de jugadores extranjeros con margen de crecimiento y capacidad para revalorizarse, también explica por qué el mercado blanquiazul todavía está lejos de darse por cerrado.

Rodear a los jóvenes

Los jóvenes ya están en casa, pero el siguiente paso consiste en rodearlos de futbolistas contrastados que ayudan al equipo a competir desde el primer día en una categoría mucho más exigente que la pasada.

No es una idea nueva. Ya a mediados de junio el Deportivo tenía identificado el pasillo de seguridad como la zona prioritaria a reforzar. Lo que sí ha variado es que, a falta de mes y medio para cierre del mercado, las necesidades se concentran ahora casi exclusivamente en esa columna vertebral que debe sostener al equipo durante toda la campaña.

Dos de los tres objetivos que hay de aquí al cierre de mercado, en septiembre, son para la zaga. Bright Ede es una de las joyas que el mercado internacional ha traído a Riazor. El central polaco, de solo 19 años, es un proyecto interesante, pero se entiende que necesitará tiempo para liderar a una línea defensiva que debe mejorar. Por ello, la dirección deportiva sigue buscando un defensa con experiencia, capaz de asumir galones desde el primer día ante las mejores delanteras del país, aunque ya son cuatro los centrales con los que cuenta Antonio Hidalgo, sin contar con un Miguel Loureiro que en su temporada de debut en el Deportivo también actuó en esa posición.

La misma filosofía se traslada al costado izquierdo. Giacomo Quagliata es el único especialista con ficha de primer equipo con el que cuenta Antonio Hidalgo por el momento. El italiano firmó una notable temporada en Segunda División y peleará por la titularidad con un compañero al que todavía no pone nombre. Ya sin Sergio Escudero, al que el Dépor no renovó, Abel Bretones y Alberto Moreno son dos de las muchas opciones que maneja la parcela deportiva. A la espera de que alguien llegue, el preparador blanquiazul está contando con Xabi Campos, lateral zurdo del Juvenil A, en estas primeras semanas de preparación.

La tercera gran prioridad es, o era, esa delantera para la que llegará Aubameyang.

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Un salto

La permanencia en Primera no dependerá únicamente del talento, sino también del saber convivir con la presión en tramos de la temporada en los que en el camino sea de curvas y pocas rectas, tal y como describió el propio Soriano. “Hemos firmado bastante juventud, lo normal es que lo que venga a partir de ahora sea con algo más de experiencia. A partir de ahí tienen que entrar dentro de lo que buscamos en el juego, también rendimiento inmediato, la experiencia… y también cuajar de esa ejemplaridad que buscamos. Con esta gente joven, necesitamos gente como fueron Lucas, Escudero en su momento, que demuestran en el día a día lo que es ser profesional, por si hay descuidos, sepan en quién guiarse”.

Con varias semanas de mercado todavía por delante, Fernando Soriano tiene tiempo de sobra para completar la plantilla. La primera parte ya está hecha, pero queda redondearlo con un columna vertebral que aporten las certezas que exige el presente para un recién ascendido.