El Deportivo cierra los diez primeros días de su campaña de abonados con más de 11.700 renovaciones

La afición del Deportivo, durante un partido de la pasada temporada Quintana / Patricia G. Fraga

Arrancó su campaña de abonados el miércoles 8 de julio y a viernes 17 del mismo mes, el Deportivo cuenta con 11.728 renovaciones del carné de socio de cara a la temporada 2026-27. Así lo ha anunciado la entidad a través de sus redes sociales a última hora de este viernes.

Cabe recordar que el período para renovar el abono seguirá activo hasta el domingo 26 de julio, aunque para las personas que deseen pagar a través de transferencia, dicho plazo finaliza el jueves 24. A partir de entonces se abrirá una nueva fase que arrancará el miércoles 29 con la posibilidad de solicitar un cambio de localidad. Si se diese la casuística y quedasen asientos libres, el 24 de agosto se abriría el turno de concretar nuevas altas.

En este sentido, los precios han subido entre el 34 y el 68% con respecto al pasado curso, con Tribuna Superior de nuevo como la zona más cara de Riazor (880 euros), y Pabellón Inferior la más barata (320 euros) para ver todos los partidos de LaLiga, el Teresa Herrera y los encuentros de Copa del Rey, salvo cuartos y semifinal.