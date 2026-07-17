El Deportivo cierra los diez primeros días de su campaña de abonados con más de 11.700 renovaciones
El período para mantener el asiento permanece activo hasta el domingo 26 de este mes
Arrancó su campaña de abonados el miércoles 8 de julio y a viernes 17 del mismo mes, el Deportivo cuenta con 11.728 renovaciones del carné de socio de cara a la temporada 2026-27. Así lo ha anunciado la entidad a través de sus redes sociales a última hora de este viernes.
Cabe recordar que el período para renovar el abono seguirá activo hasta el domingo 26 de julio, aunque para las personas que deseen pagar a través de transferencia, dicho plazo finaliza el jueves 24. A partir de entonces se abrirá una nueva fase que arrancará el miércoles 29 con la posibilidad de solicitar un cambio de localidad. Si se diese la casuística y quedasen asientos libres, el 24 de agosto se abriría el turno de concretar nuevas altas.
En este sentido, los precios han subido entre el 34 y el 68% con respecto al pasado curso, con Tribuna Superior de nuevo como la zona más cara de Riazor (880 euros), y Pabellón Inferior la más barata (320 euros) para ver todos los partidos de LaLiga, el Teresa Herrera y los encuentros de Copa del Rey, salvo cuartos y semifinal.