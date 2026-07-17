Aubameyang celebra un gol con el Olympique de Marsella OM

El anuncio de Pierre-Emerick Aubameyang como nuevo jugador blanquiazul es inminente. El delantero pasó ayer por la mañana reconocimiento médico en Madrid y en las próximas horas se espera su llegada a A Coruña. El ya ex del Olympique de Marsella reforzará la plantilla del Deportivo tras firmar un traspaso que podría rondar los 1,5 millones y un contrato que abre el vínculo para una segunda campaña en el club blanquiazul.

El rendimiento goleador de Aubameyang está fuera de duda. El ariete viene de anotar catorce goles con el Olympique de Marsella y es una de las figuras africanas más destacadas en los últimos años, pero sus inicios no fueron fáciles. A ello hay que sumarle todos los episodios extrafutbolísticos que ha tenido que vivir el gabonés, que reforzará la punta de lanza del Deportivo en su regreso a Primera División.

Auba tuvo que labrarse un hueco en el fútbol profesional con la ayuda por la experiencia de su padre Pierre Aubameyang, que había sido defensor de equipos franceses como el Le Havre o el Niza, y el apoyo de su madre española procedente de un pequeño pueblo de Ávila, El Barraco. El próximo fichaje blanquiazul nació en Francia y en sus inicios jugó con la sub-21 de la bicampeona del mundo.

Sin embargo, cuando le tocó decidir qué selección absoluta iba a defender durante toda su carrera eligió Gabón por delante de España y de Francia, y continuó el camino de su padre con el combinado africano. Aunque nunca pudo disputar un Mundial, es la máxima leyenda de su país y el máximo goleador histórico con 41 dianas con más de 20 goles de diferencia sobre el segundo.

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A nivel de clubes, el Milan fue el primer equipo grande que apostó por él cuando solamente tenía 17 años. Con el cuadro rossoneri, jugó en las categorías inferiores en la sub-19 pero nunca llegó a debutar con el primer equipo, y se fue cedido a su ciudad natal para tener su primera experiencia profesional con el Dijon.

La consolidación

Tras anotar ocho goles en Ligue 1 en su primera temporada, el Milan decidió mandarlo cedido en las siguientes temporadas a otros clubes franceses como el Lille, el Mónaco y el Saint-Étienne hasta que este último decidió hacerse con su propiedad por 1.800.000 euros. Con este equipo, el '9' terminó de explotar y marcó 41 goles en 97 encuentros, unos números que no pasaron desapercibidos y por los que el Borussia Dortmund llamó a su puerta.

En Alemania se consolidó como uno de los mejores delanteros del mundo y su cuota goleadora se disparó por completo. Anotó 141 tantos en 213 duelos con la elástica negriamarilla y levantó tres títulos. Durante esta etapa, también consiguió premios individuales como el máximo goleador de la Bundesliga en la campaña 2016-17 y en 2015 fue nombrado el mejor futbolista africano del año.

En el mercado de invierno de 2018, el Arsenal decidió dar un golpe sobre la mesa en medio del curso y abonó cerca de 64 millones de euros al Dortmund por Aubameyang que, en esos cinco meses, hizo más de una contribución de gol por partido en la Premier League (diez goles y cuatro asistencias en trece partidos). Su aportación fue imprescindible para los gunners clasificasen a Europa League.

Con el conjunto londinense no tocó metal hasta el año de la pandemia cuando consiguió ganar la FA Cup y en esta competición marcó todos los goles de su equipo a partir de semifinales, donde anotó un doblete contra el Manchester City y en la final firmó otros dos goles para vencer en el derbi ante el Chelsea. La temporada siguiente también consiguió la Community Shield contra el Liverpool y su intervención volvió a ser clave: marcó el 1-0 y en la tanda de penaltis metió el quinto y definitivo

En 2021, el futbolista contrajo la malaria en Gabón durante un parón de selecciones, aunque afortunadamente los médicos lo detectaron rápido y pudieron tratarlo desde el primer momento. "Realmente no me sentía yo mismo las últimas dos semanas, ¡pero volveré más fuerte que nunca pronto!", publicó el ariete en sus redes sociales.

De vuelta a España

Tras terminar su etapa en el Arsenal, Aubameyang fichó por el Barça de forma libre en la que fue su primera experiencia en el fútbol español, pero no será la última. Con el conjunto culé en una etapa de transición, convenció de la manera que más le gusta (en forma de anotaciones) y marcó 13 goles en solamente 24 partidos.

Durante su estancia en la Ciudad Condal fue víctima de un robo violento. Los ladrones asaltaron su domicilio y golpearon al futbolista, además de amenazarle a él y a su mujer con armas de fuego y barras de hierro. Los hechos ocurrieron sobre la 01:00 de la madrugada y los delincuentes, que fueron al menos cuatro, huyeron en coche.

El jugador del Barça Aubameyang sufre un robo violento en su casa Más información

Del club azulgrana se fue traspasado por doce millones de euros al Chelsea donde vivió la peor etapa goleadora de su carrera. En 21 partidos solo arrancó de inicio en once y marcó tres goles, y tras una temporada volvió a la Ligue 1 yéndose gratis al Olympique de Marsella en la 2023-24.

En su regreso al fútbol francés, Aubameyang recuperó su olfato goleador por completo e hizo 40 contribuciones de gol repartidas en 29 tantos y once asistencias. Además, fue el máximo anotador de la Europa League durante ese curso con diez goles, tres por encima del segundo que fue Romelu Lukaku.

Tras este rendimiento, el gabonés se marchó a su primera experiencia fuera de Europa después de que el Al-Qadsiah de Arabia abonase nueve millones de euros por él, con el que también superó la veintena de tantos en sus 36 duelos. Un año después, volvió al club marsellés para disputar esta última temporada.

El Dépor firmará a Auba después de haber marcado catorce goles y repartido diez asistencias en su última temporada en Francia, y tras haber sido apartado por rociar con un extintor a un miembro del club a falta de dos jornadas del final de liga. El atacante cogió un extintor y comenzó a rociarlo contra Bob Tahri, representante del director deportivo.

Tras el incidente ocurrido un jueves por la noche en la ciudad deportiva marsellesa, el club decidió castigarlo sin poder estar presente en la penúltima fecha liguera contra el Le Havre aunque sí pudo disputar la última jornada. Horas después de lo sucedido, los dos copresidentes del club reunieron a la plantilla y Aubameyang pidió disculpas.

Después de una amplia trayectoria en el fútbol profesional por diez clubes diferentes y determinados episodios en su vida, Aubameyang se convertirá en el nuevo delantero centro del Deportivo y aportará experiencia en la punta de ataque.