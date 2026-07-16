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Dépor

Luz verde a la reforma de 200.000 euros para conectar la Torre de Marathon con el estadio de Riazor

Las obras tendrán una duración aproximada de un año

Sergio Baltar
16/07/2026 10:35
Una vista aérea del entorno del estadio de Riazor, con la Torre de Marahon en su exterior
Una vista aérea del entorno del estadio de Riazor, con la Torre de Marahon en su exterior
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El Concello de A Coruña ha otorgado la licencia al Deportivo para realizar las obras de rehabilitación de la Torre de Marathon y conectar el histórico enclave con el resto del estadio de Riazor

El presupuesto de la intervención asciende a 200.658,25 euros y el plazo para iniciar las obras es de seis meses, mientras que la ejecución de los trabajos plantea un tiempo de finalización de un año desde la notificación de dicha licencia.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que "o Concello vai colaborar co Dépor en todo aquilo que sexa bo para o club e, sobre todo, para a cidade". En este sentido, apuntó que existe "implicación" para conseguir que "as instalacións do equipo dean un salto de calidade e respondan ás necesidades actuais". "A mostra máis clara disto foi o acordo ao que chegamos para impulsar conxuntamente a modernización de toda a cidade deportiva de Riazor, incluíndo o estadio, o Palacio dos Deportes e o conxunto da contorna deportiva", matizó la regidora.

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