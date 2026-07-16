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Dépor

El Deportivo refuerza el trabajo táctico

Yeremay, Loureiro y Mella continúan ejercitándose al margen del grupo

Esther Durán
16/07/2026 15:12
Antonio Hidalgo dando indicaciones durante un entrenamiento del Deportivo
Antonio Hidalgo dando indicaciones durante un entrenamiento del Deportivo
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El Deportivo continúa su trabajo de pretemporada con su estreno del calendario de partidos amistosos ya en el horizonte más cercano. La puesta de largo del equipo está prevista para este sábado (20.00 horas) en el Vero Boquete de San Lázaro ante el Compostela y, de cara al choque, Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico han reforzado el trabajo táctico.

En la sesión de este jueves, el equipo completó un nuevo entrenamiento compuesto por una activación, rondos y una tarea de carácter táctico, antes de finalizar el día con un partido en el campo 2, en una sesión orientada a seguir asimilando los conceptos de juego del técnico blanquiazul.

Al margen del grupo continúan ejercitándose tanto Yeremay Hernández y Miguel Loureiro como David Mella. Un día más, acompañando a los futbolistas con ficha del primer equipo, estuvieron presentes Noé Carrillo, Samu Fernández, Kevin Sánchez y el juvenil Xabi Campos.

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