El Deportivo anima como nadie el mercado de fichajes de Primera División

Fernando Soriano y Teun Gijserhard, durante la presentación del neerlandés como jugador del Deportivo Javier Alborés

Ir más rápido no es sinónimo de llegar antes ni de hacerlo mejor. Pero, desde luego, ofrece una sensación de tener claros el qué y el cómo. Esa percepción es la que está mostrando el Deportivo en este mercado de fichajes veraniego de la temporada 2026-27 que acaba de comenzar y del que es, por el momento, el gran animador en Primera División. Y es que el club herculino es el agitador de la ventana de traspasos en España, con cinco incorporaciones de nuevos futbolistas ya concretadas y a punto de cristalizar su sexta, con la contratación 'bomba' de Pierre-Emerick Aubameyang.

Vencido ya el ecuador del mes de julio, nadie se acerca al volumen de altas del equipo blanquiazul. El equipo de trabajo dirigido por Fernando Soriano ha arrancado el mercado acelerando más que nadie. Comenzó anunciando a Teun Gijselhart, ya atado desde hace varios meses, todavía durante el mes de junio. Y posteriormente continuó cerrando el ambicioso fichaje de Leo Román, haciéndose con el joven Bright Ede, cerrando a Lorenzo Amatucci y ganando el pulso por Jonathan Asp Jensen. A 13 de julio ya eran cinco las altas, un número que apunta a crecer en las próximas horas con la oficialización de la llegada de Aubameyang procedente del Olympique de Marsella.

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De este modo, el Dépor se distancia en cuanto a nuevas llegadas con respecto al resto de sus competidores, que apenas se han adentrado todavía en esta ventana de traspasos. De hecho, cinco equipos de los 20 que compondrán la Liga EA Sports 2026-27 ni siquiera han oficializado todavía incorporación alguna, más allá de retornos de cesión o concreción de opciones de compra de futbolistas que ya estaban a préstamo el pasado curso. Son los casos de Elche, Osasuna, Rayo Vallecano y Real Sociedad, además de un Athletic Club que siempre es un caso particular al manejarse a través de su idiosincrasia propia en los fichajes. Quizá no sea casualidad que todos ellos, salvo el conjunto donostiarra, hayan cambiado de entrenador este verano. Pese a esta circunstancia, tanto Elche (Chust, Sangaré y Villar) como Rayo (Mendy) han hecho ya desembolsos para hacerse con la propiedad de futbolistas que estaban cedidos.

Mientras, Alavés (Koski), Barcelona (Gordon), Málaga (Calero), Racing de Santander (Sergio Canales) y Villarreal (Kaares) han anunciado por el momento una única incorporación, aunque en el caso del conjunto cántabro se le unen las compras de Facu González y Asier Villalibre, futbolistas que ya formaron parte de la plantilla del ascenso.

El Madrid, cerca

En el lado opuesto a estos y cerca del propio Dépor se sitúa el Real Madrid. El conjunto merengue busca un electroshock con el regreso de José Mourinho al banquillo. Y para potenciar ese efecto, ha dado al técnico portugués ya cuatro nuevas piezas: Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Cucurella. Mientras, al Sevilla han llegado Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, aunque el club hispalense tiene problemas para inscribirlos debido a lo excedido que está en el límite salarial. También con tres fichajes ya hechos se planta el Espanyol, que ha gastado dinero en el traspaso de Álex Calatrava, ya ex del Castellón, y ha incorporado cedidos a Quilindschy Hartman (Burnley) y a Gabriel Moscardó (PSG).

Por su parte, el Valencia ha sido otro de los grandes agitadores del mercado, con las altas de Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, además de confirmar las continuidades de Guido Rodríguez y Stole Dimitrievski. Tantas como también ha concretado el Getafe, que ha pagado para quedarse a Boselli, Satriano, Mario Martín y Zaid Romero, además de incorporar por primera vez a Jean-Ives Valou y a Ramón Terrats, ambos procedentes del Villarreal.

Por último, con dos altas se encuentran el Atlético de Madrid (Grimaldo y Hjulmand), el Betis (Facu Bernal y Fran García) y el Celta (Febas y Galán). El último equipo en alcanzar este dígito ha sido el Levante, que se ha hecho con los servicios de Aissa Mandi para acompañar a Bardeli. Casi todos se mueven, pero ninguno con tanta agilidad como el Dépor.