David Mella y una recta final con el objetivo de llegar al estreno liguero

David Mella tras su lesión contra el Granada Quintana

David Mella encara la recta final de su grave lesión sufrida en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda el 8 de marzo y por la que fue operado el día 18, hace ya cuatro meses. El canterano comenzó la pretemporada al margen del grupo y con trabajo específico para completar su proceso de recuperación que le permita estar disponible para el debut en Primera contra el Elche, encuentro que se disputará el lunes 17 de agosto a las 21.00 horas.

Fernando Soriano reconoció en rueda de prensa que, si todo sigue el ritmo natural que marcan los plazos, la semana previa al estreno liguero ya estará en dinámica con el resto de sus compañeros y podría llegar a la jornada 1, aunque no estaría al cien por cien en el que sería su primer encuentro en la máxima categoría.

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El director deportivo se mostró optimista con Mella y aseguró que "el proceso es favorable" aun sabiendo que este iba a ser un poco más lento al venir de una cirugía. "Son procesos que los teníamos en cuenta. Sabíamos que iba a ir un poco más lento. (...) Están en plazos (Yeremay y él). Estamos contentos", admitió.

Mella tuvo que decir adiós a la temporada en la jornada 29, a nueve fechas del final de liga, después de la dura entrada de un defensor del Granada cuando el atacante ingresó dentro del área y estaba a punto de armar el disparo.

En una primera exploración, el club había determinado que el futbolista había sufrido una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha. Estaría unos días en reposo y en función de su evolución pasaría a la fase de readaptación física. Sin embargo, en la segunda exploración se observó que la lesión era todavía más grave.

El canterano tuvo que desplazarse hasta Madrid para ser intervenido quirúrgicamente el miércoles 18 de marzo por el doctor Manuel Leyes en el Centro Médico Olympia. Un día después, el 19, recibió el alta hospitalaria y comenzó un proceso de recuperación que todavía continúa.

A punto de ser centenario

El atacante de Teo está a solo un encuentro de alcanzar los 100 partidos vistiendo la elástica blanquiazul. Y los cumplirá en Primera División a falta de conocer, eso sí, en qué jornada lo hará. Hay opciones de que sea en Riazor delante de su afición en el duelo ante el Elche, en el que el club herculino vuelva a disputar un partido en Primera ocho años después.

Hasta ahora, ha anotado 20 goles y ha repartido nueve asistencias en sus 99 partidos jugados, además de ser uno de los ocho futbolistas del Deportivo que consiguieron el ascenso a Segunda División en 2024 y el salto de categoría a LaLiga EA Sports en este 2026.