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Dépor

Aubameyang pasa el reconocimiento médico con el Deportivo

El delantero gabonés llegará a la ciudad herculina en las próximas horas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
16/07/2026 15:32
Pierre-Emerick Aubameyang en el Olympique Marsella
Pierre-Emerick Aubameyang en el Olympique Marsella
Olympique Marsella
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Lo que este miércoles dejó al deportivismo, como mínimo, sorprendido, hoy está más cerca de hacerse realidad. El Deportivo ya tiene a su delantero 'bomba'. El anuncio de Pierre-Emerick Aubameyang como nuevo jugador blanquiazul es cuestión de poco tiempo. El delantero gabonés ha pasado esta mañana el reconocimiento médico en Madrid y en las próximas horas llegará a la ciudad herculina.

El ya ex del Olympique de Marsella reforzará la plantilla del Deportivo tras firmar un traspaso que podría rondar los 1,5 millones. De esta manera, Aubameyang compartirá la zona de ataque con Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri.

Pierre-Emerick Aubameyang en el Olympique Marsella

La 'bomba' del Deportivo es Aubameyang

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El internacional con Gabón acaba de cumplir los 37 años y aterrizará en A Coruña después de anotar 14 goles en 40 partidos oficiales con el equipo francés, además de repartir 10 asistencias. El ex del Barcelona aportará al plantel comandado por Antonio Hidalgo ese punto de veteranía del que hasta ahora no gozaba.

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