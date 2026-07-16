Aubameyang pasa el reconocimiento médico con el Deportivo

Pierre-Emerick Aubameyang en el Olympique Marsella Olympique Marsella

Lo que este miércoles dejó al deportivismo, como mínimo, sorprendido, hoy está más cerca de hacerse realidad. El Deportivo ya tiene a su delantero 'bomba'. El anuncio de Pierre-Emerick Aubameyang como nuevo jugador blanquiazul es cuestión de poco tiempo. El delantero gabonés ha pasado esta mañana el reconocimiento médico en Madrid y en las próximas horas llegará a la ciudad herculina.

El ya ex del Olympique de Marsella reforzará la plantilla del Deportivo tras firmar un traspaso que podría rondar los 1,5 millones. De esta manera, Aubameyang compartirá la zona de ataque con Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri.

La 'bomba' del Deportivo es Aubameyang Más información

El internacional con Gabón acaba de cumplir los 37 años y aterrizará en A Coruña después de anotar 14 goles en 40 partidos oficiales con el equipo francés, además de repartir 10 asistencias. El ex del Barcelona aportará al plantel comandado por Antonio Hidalgo ese punto de veteranía del que hasta ahora no gozaba.