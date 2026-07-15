Yeremay sigue dando pasos adelante dentro de una exigente sesión para el Deportivo 

Yeremay Hernández RCD

El Deportivo completó este miércoles en Abegondo su cuarta sesión de entrenamiento de la semana. Después de trabajar el lunes por la mañana y ejercitarse en doble sesión el pasado martes, el equipo completó un nuevo día de pretemporada con un trabajo compuesto por una activación, una tarea táctica y fútbol reducido, de alta intensidad.

La noticia positiva fue Yeremay Hernández, que después de empezar la preparación estival totalmente al margen de sus compañeros y del césped, se mantiene trabajando en campo, aunque a su propio ritmo. También se ejercitan de manera personalizada Miguel Loureiro y David Mella.

Por el contrario, Samu Fernández, Noé Carrillo, Kevin Sánchez y el juvenil Xabi Campos sí formaron parte del grupo de trabajo como representantes del equipo filial.

El Dépor entrenará este jueves por la mañana y repetirá sesión el viernes, antes de afrontar su estreno en amistosos veraniegos ante el Compostela, en el Vero Boquete de San Lázaro (sábado, 20.00 horas).