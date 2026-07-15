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Dépor

Yeremay sigue dando pasos adelante dentro de una exigente sesión para el Deportivo 

El canario continúa trabajando en campo, mientras Mella y Loureiro se mantienen con ejercicios personalizados

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
15/07/2026 18:03
Yeremay Hernández
Yeremay Hernández
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El Deportivo completó este miércoles en Abegondo su cuarta sesión de entrenamiento de la semana. Después de trabajar el lunes por la mañana y ejercitarse en doble sesión el pasado martes, el equipo completó un nuevo día de pretemporada con un trabajo compuesto por una activación, una tarea táctica y fútbol reducido, de alta intensidad.

La noticia positiva fue Yeremay Hernández, que después de empezar la preparación estival totalmente al margen de sus compañeros y del césped, se mantiene trabajando en campo, aunque a su propio ritmo. También se ejercitan de manera personalizada Miguel Loureiro y David Mella.

Por el contrario, Samu Fernández, Noé Carrillo, Kevin Sánchez y el juvenil Xabi Campos sí formaron parte del grupo de trabajo como representantes del equipo filial.

El Dépor entrenará este jueves por la mañana y repetirá sesión el viernes, antes de afrontar su estreno en amistosos veraniegos ante el Compostela, en el Vero Boquete de San Lázaro (sábado, 20.00 horas).

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