La 'bomba' del Deportivo es Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang en el Olympique Marsella Olympique Marsella

Buscaba jugadores con experiencia después de adentrarse en el mercado de jóvenes talentos. Y el primero en llegar bajo este nuevo perfil apunta a ser uno de los delanteros referenciales en el panorama futbolístico internacional en los últimos años. Porque el Deportivo está a punto de cerrar la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang para su delantera. Así lo adelantaron los periodistas Santi Aouna y Matteo Moretto y así lo ha podido confirmar este diario.

De esta manera, el gabonés será la referencia en el puesto de '9' del club blanquiazul en su regreso a Primera División, una vez que la entidad concrete con el Olympique de Marsella el traspaso del futbolista, que podría cerrarse por cerca de 1,5 millones de euros.

Aubameyang acaba de cumplir 37 años y en la última temporada viene de anotar 14 goles en 40 partidos oficiales con el equipo marsellés. De esa cifra, 10 tantos corresponden a la Ligue 1 y 3 a la Champions League, competición en la que el internacional gabonés disputó 8 encuentros. A estas cifras hay que sumar 10 asistencias.

El delantero africano acumula más de 400 dianas a lo largo de su prolífica carrera, en la que ha pasado por Lille, Monaco, Saint Ettiene, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Al-Qadsiah y Marsella. En el conjunto marsellés jugó dos de las últimas tres campañas, pues entre medias tuvo el paso por el fútbol saudí.

Así, desde su salida del Barça, donde anotó 11 goles en 17 partidos de liga que fueron claves para hacer al club culé campeón nacional, únicamente ha dejado de ser prolífico en el Chelsea. En su primer curso en Marsella (2023-24) dejó 30 goles. El curso siguiente materializó 21 en el Al-Qadsiah y esta última campaña, los citados 14.

Con su incorporación, el Deportivo cierra el puesto de '9', con Bil Nsongo como acompañante y a la espera de ver qué sucede con el futuro de Zakaria Eddahchouri, sobre el que Fernando Soriano manifestó su confianza durante la comparecencia pública del pasado martes.