El fútbol internacional, arma de mercado para el Deportivo

Teun Gijselhart en Abegondo junto a Bright Ede y Bil Nsongo Patricia G. Fraga

Hasta el momento, la dirección deportiva ha cerrado la incorporación de cinco futbolistas y cuatro de ellos firman con procedencia de un equipo extranjero. Leo Román es el único fichaje que proviene de España, concretamente del Mallorca, después de que el Deportivo abonase su cláusula de rescisión. Este mercado pone en evidencia la apuesta del club blanquiazul en el fútbol internacional.

Por su parte, Teun Gijselhart, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Jonathan Asp Jensen son fichajes que llegan de conjuntos de fuera de España. Gijselhart viene de los Países Bajos, Bright de Polonia, Amatucci de Italia y Asp Jensen de Alemania. Por lo que, a día de hoy, el 80% de las contrataciones son internacionales en el regreso a la máxima categoría.

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Este atractivo por lo extranjero también se demuestra en la parcela deportiva, puesto que el Dépor también cerró fichajes para el scouting internacional. En este mes de julio, el club incorporó a Joan Camí para su secretaría técnica, un ojeador de 33 años que estuvo trabajando durante dos años en los Rayos del Necaxa de la Primera División de México. El pasado viernes, el analista subió a sus redes sociales una publicación anunciando su incorporación con el siguiente mensaje: "Club histórico. Club grande. De nuevo en Primera. Con muchas ganas de empezar".

El ritmo en este tipo de contrataciones ha aumentado exponencialmente en esta ventana, pero en las últimas tres el Deportivo firmó a más de la mitad (52,9%). Nueve de los 17 jugadores cerrados en verano de 2025, en invierno de 2026 y en este mismo verano son nuevas altas internacionales. A los cuatro anteriormente mencionados hay que añadirles a Lucas Noubi (Bélgica), Giacomo Quagliata (Italia), Samuele Mulattieri (Italia), Daniel Bachmann (Inglaterra) y Arnau Comas (Suiza).

Además, si solo se tuviese en cuenta a aquellos jugadores que fichan en propiedad, este porcentaje casi no varía porque pasaría de un 52,9% a un 53,8%. El club se hizo con los servicios de un total de trece futbolistas durante ese tramo y siete aterrizaron en A Coruña procedentes de diversos países, sin contar a los cedidos Daniel Bachmann, Samuele Mulattieri, José Gragera y Stoichkov.

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De la plantilla actual, ocho futbolistas llegaron al club de esa forma, contando a Asp Jensen, mientras que el resto lo hicieron desde otros clubes españoles o provienen de la cantera. Todo ello teniendo en cuenta que el 25% del plantel deben de ser canteranos, tal y como reconoció Massimo Benassi en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

El director general también aclaró que consiguieron el objetivo del ascenso a Primera División gracias en gran parte al entendimiento por el fútbol internacional. "Marcamos la diferencia en dos áreas. La primera fue el mercado de fichajes: gastamos bien porque conocíamos el mercado internacional a la perfección. El segundo aspecto importante fue el sistema de cantera: empezamos a invertir en el equipo juvenil en el verano de 2023, y valió la pena", indicó.