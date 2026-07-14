Teun Gijselhart en su presentación: "Aprendí el idioma porque siempre tuve en la cabeza jugar en España"

Presentación de Teun Gijselhart Javier Alborés

Como si llevase aquí años y no poco más de un mes, Teun Gijselhart, apodado por sus compañeros como "Toni", se plantó ante los medios de comunicación hablando en español. El mediocentro neerlandés, primer fichaje del Deportivo, se mostró orgulloso por estar en un proyecto como el del club coruñés.

Expectativas. “Desde el primer día me he sentido muy bien. Orgulloso de estar aquí. La primera semana de entrenamientos ha sido buena y positiva. Le doy las gracias a los compañeros y a los técnicos, me han recibido muy bien”.

Proyecto. “El proyecto es muy bueno. De futuro, con gente joven, jugadores como Mario Soriano, muy cómodos con el balón. Es un club histórico, con muy buenos aficionados”.

Estilo de juego. “Puedo jugar como seis o como ocho. Puedo aportar intensidad, recuperar balones y participar también en la construcción del juego”.

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Muchos jugadores en el centro del campo. “Estoy listo para darlo todo por este club y este país. Quiero seguir mejorando como futbolista y como persona”.

Sensaciones con el entrenador y la ciudad. “Me han recibido muy bien. La ciudad es muy bonita, muy limpia. Me siento muy cómodo y todo está muy bien, pero paso a paso, poco a poco”.

Buen español. “Es gracioso. Mi madre vivió y estudió en Salamanca. Gracias a ella tuve el primer contacto con el idioma. Empecé a aprender porque siempre tuve en la cabeza que algún día me gustaría jugar al fútbol en España”.

Referencias con Zaka. “No necesitaba hablar con Zaka para convencerme. Es muy amable, pero después de hablar con Juanco, Fernando y Massimo no tuve ninguna duda en venir aquí”.