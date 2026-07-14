Los socios del Deportivo de Marathon Inferior podrán renovar su abono de manera online

Tifo en Marathon Inferior en el Dépor-Las Palmas Javier Alborés

Los socios del Deportivo de Marathon Inferior podrán renovar su carné de manera online. Así lo confirmó el club en un comunicado emitido a última hora de este martes en su web, coincidiendo con el Francia-España, en el que explica que "habilita un procedimiento online previo para que los abonados de Marathon Inferior puedan iniciar la renovación de su abono para la temporada 2026-27 sin necesidad de acudir inicialmente a la Oficina de Atención al Deportivista".

"Esta decisión responde a las consultas, comentarios y solicitudes recibidas en los últimos días por parte de abonados de esta zona del estadio. El Club ha escuchado esas aportaciones y ha trabajado para encontrar una solución que facilite el trámite, reduzca desplazamientos iniciales y, al mismo tiempo, permita cumplir con las medidas reforzadas de identificación, control y aceptación expresa de las condiciones particulares de Marathon Inferior", apuntó la entidad, que recalcó su "objetivo": "que Marathon Inferior esté llena, ordenada y protegida desde el primer partido en Primera División".

Comunciado completo del Deportivo

"El RC Deportivo mantiene, además, un compromiso firme con la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia y con la garantía de un entorno seguro, respetuoso y acorde con los valores del deportivismo. Marathon Inferior debe seguir siendo un espacio de animación, pasión y apoyo incondicional al equipo, siempre dentro del respeto, la convivencia y el cumplimiento de las normas".

La aplicación de condiciones específicas para esta zona no responde a una voluntad de limitar la animación ni de señalar a sus abonados, sino precisamente de preservar su continuidad, garantizar que cada abonado ocupa la localidad que le corresponde y evitar que conductas individuales o usos indebidos puedan derivar en perjuicios colectivos".

El regreso a Primera División exige mayores estándares de orden, seguridad y control. En este contexto, el Club considera imprescindible anticiparse y adoptar medidas que permitan proteger tanto a los abonados como al propio equipo. La correcta identificación de los titulares del abono garantiza que cada localidad corresponde a su abonado, evita usos indebidos de carnés y permite individualizar responsabilidades cuando sea necesario".

En las últimas temporadas, el Club ha tenido que afrontar sanciones y expedientes que suponen un riesgo económico y deportivo relevante. Las sanciones ya firmes alcanzan los 90.000 euros y los expedientes abiertos durante la temporada elevan la exposición por encima de los 340.000 euros".

Más allá del impacto económico que estas sanciones suponen para el Club (recursos que podrían destinarse al proyecto deportivo, a la plantilla o a la mejora de los servicios al abonado), el RC Deportivo quiere que su regreso a Primera División sea también un ejemplo de respeto, convivencia y comportamiento responsable ante todas las aficiones".

Por ello, proteger Marathon Inferior es también proteger al Deportivo. Una zona correctamente ordenada, identificada y segura es una zona más fuerte y con mayores garantías de continuidad".

El nuevo procedimiento online permitirá a los abonados firmar digitalmente la Declaración de Aceptación Expresa de las Condiciones Particulares del Abono de Marathon Inferior y aportar la documentación identificativa requerida. Una vez validada por la Oficina de Atención al Deportivismo, podrán completar la renovación y el pago por los canales habituales, a través de la App o la web oficial".

El abono quedará inicialmente en estado "Pendiente de activación" hasta que el titular acuda a la Oficina de Atención al Deportivista y presente su documento de identidad original. En ese mismo momento, si ha solicitado el abono físico, se le entregará en mano".

De esta forma, el Club facilita el proceso sin renunciar a las garantías necesarias. Se mantiene la comprobación presencial final como requisito imprescindible para la recogida del abono, pero se permite avanzar previamente en la firma, el envío de documentación y el pago de la renovación por vía online".

El RC Deportivo agradece la comprensión, la colaboración y las aportaciones recibidas durante estos días. El propósito del Club es que los 4.000 abonados de Marathon Inferior estén en su sitio desde el primer partido en Primera, formando parte de un ABANCA-RIAZOR lleno, fuerte y unido".