La segunda equipación del Deportivo apuesta por el negro

El Deportivo presenta su nueva segunda equipación para la temporada 26-27 RC Deportivo

El Deportivo ha hecho pública su camiseta de visitante para la temporada 2026-27. Como es habitual a lo largo de la historia reciente del club, la entidad coruñesa nunca ha seguido una fórmula fija para sus segundas equipaciones y apuesta siempre por la innovación en sus diseños. Este año no es una excepción y, con la llegada de Nike como nuevo patrocinador técnico, la apuesta vuelve a ir en esa dirección.

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El Deportivo recupera el negro como color principal de su segunda equipación, en un diseño que recuerda al de la temporada 2017-18, la última del conjunto blanquiazul en Primera División. Con un estilo sencillo y moderno, la camiseta combina el negro del cuerpo con el azul de las mangas, así como el logotipo de Nike y el escudo del Deportivo, manteniendo la esencia de los colores que identifican tanto al club como a la ciudad.

Tal y como explica el club en el comunicado de presentación, el gran protagonista de la nueva camiseta es el propio escudo, que luce un exclusivo acabado glossy 3D transparente. Este tratamiento aporta brillo, profundidad y un efecto visual inédito hasta la fecha. Con esta innovación, la marca estadounidense pretende comenzar por todo lo alto su nueva etapa como patrocinador técnico del conjunto herculino.

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La nueva equipación visitante ya está disponible tanto en la tienda online como en los puntos de venta oficiales del club.