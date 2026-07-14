Fernando Soriano: "Tres fichajes más van a venir seguro"

Fernando Soriano, en su comparecencia pública tras el mercado de invierno 2025-26 Quintana

Fernando Soriano aprovechó la presentación de Teun Gijselhart para hacer el primer análisis del mercado de fichajes del Deportivo. El director de fútbol del conjunto blanquiazul repasó los nombres propios y la hoja de ruta del club hasta final del mercado:

Proyecto. “Nos habéis escuchado a mí, a Massimo, al míster, al presidente… la continuidad del proyecto es asentarse, crecer en el día a día. Es la mentalidad que se está inculcando en este club. La ilusión. Hay que ver cómo han empezado los jugadores. A los fichajes se les enseña de dónde venimos, hacia dónde queremos llegar… Abegondo, las infraestructuras, la estrategia a nivel de planificación de club… y a partir de ahí se refuerza mucho con la afición, que siempre ayuda a que los jugadores terminen de decidirse”.

Cuantos fichajes quedan. “No lo sé. Creo que tres más van a venir seguro. A partir de ahí veremos también. Acabamos de empezar. No queremos que quede una cifra. Lo normal es que haya tres más y a partir de ahí también iremos viendo rendimientos, la pretemporada… a veces no se le da la importancia necesaria, pero muchas decisiones se toman por este primer mes de verano. Todos han venido a nivel muy alto”.

La delantera. “Son todos muy interesantes los que han sonado. Algunos más reales que otros. Tienen un nivel alto, son del agrado y van a jugar muchas cosas. Hemos firmado bastante juventud, lo normal es que lo que venga a partir de ahora sea con algo más de experiencia. A partir de ahí tienen que entrar dentro de lo que buscamos en el juego, también rendimiento inmediato, la experiencia… y también cuajar de esa ejemplaridad que buscamos. Con esta gente joven, necesitamos gente como fueron Lucas, Escudero en su momento, que demuestran en el día a día lo que es ser profesional, por si hay descuidos, sepan en quién guiarse. En principio iremos con uno y luego veremos. Confiamos mucho en Bil y en Zaka. Han dado un paso importante”.

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Tope salarial. “No hablamos de cifras. Bastante más alto que el del año anterior. Depende de muchos factores. Hoy una cifra, mañana otra… todas las operaciones están aprobadas y por ahí es donde nos vamos moviendo. Cuando hacemos un movimiento, la secretaría planifica una serie de jugadores, luego aparecen jugadores nuevos en el mercado y a partir de ahí hacemos selección, hablamos con el míster y se habla con director financiero, legal, presidente, se unifican criterios y se ejecuta el fichaje”.

Mucho gasto implica venta. “Nunca hemos pensado en fichar para vender. Nunca. Esto no queira decir que no se pueda vender”.

Margen de maniobra. “No es que si hago tres ya cierro la plantilla. Si lo hacemos y económicamente estamos dentro del límite... Y no tenemos prioridades. En el lateral Xabi Campos está francamente bien. Pero pueden llegar más jugadores antes del viaje a Alemania e Italia. Estamos trabajando, hay jugadores que tenemos vistos y que nos gustan, que pueden ser interesantes".

Operación salida en la portería. “Se habló con Eric en su momento, la idea es que busque minutos fuera. Es la idea. Pero el mercado acaba de empezar, está yendo bastante lento. ¿Ferllo? Lo que queremos es competencia, que todos quieran ser titulares. El año pasado estaban Eric, Germán y Álvaro. Ahora se valora la salida de Eric, pero ha venido Leo, magníficas personas, y buscamos generar un ambiente sano”.

Patiño. “Estamos valorando la opción de que pueda salir fuera para tener más continuidad y minutos. Lo iremos viendo con el mercado. También cómo se adaptan, cómo llegan... no descartamos la salida de Charlie para que consiga confianza y minutos. Suelo ser bastante sincero con los jugadores. Cuando veo una situación clara, se lo digo".

Bouldini y otras salidas. "Bouldini estamos buscando una salida definitiva. Con Diego Gómez y José Ángel veremos durante los próximos días".

Centro de la defensa. “Situación similar. No vamos a precipitarnos en ningún paso. A medida que vayamos incorporando jugadores, iremos viendo. El mercado ha empezado hace catorce días, tenemos mes y medio por delante y no vans a dar pasos precipitados”.

Teun. “Es el molde de Villares. Jugador de recorrido, potente en las arrancadas defensivas.

Estatura. "Puede ser que sea algo que también miramos. Ves otros equipos que a primer nivel pueden estar parecidos. Muchas veces la estatura influye mucho en la actitud y en cómo afrontas los duelos. Hemos visto a jugadores pequeños marcando a jugadores altos. En balón parado o juego corrido. Es un tema que se tiene en cuenta, pero no es determinante. Pero sí que lo miramos”.

Conflicto con la afición. “Confiamos en que todas las decisiones se hacen por el bien del deportivismo. Está claro que la unión es fundamental para seguir luchando por los objetivos que nos marcamos. Estoy convencido de que la afición, el club… se buscarán puntos de encuentro, pero desde que yo llevo aquí nunca ha fallado. Le damos el valor en porcentaje muy elevado de lo que se ha conseguido en estos años. Llevo tres años aquí y apenas he escuchado nada contra los jugadores durante los 90 minutos, ni un reproche. Ese es el camino. Estoy convencido de que será igual”.

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Mella y Yeremay. “Son procesos que los teníamos en cuenta. Sabíamos que iba a ir un poco más lento. David viene de una cirugía que, también por el tema del ascenso, tuvo un bache de una semana sin demasiada rehabilitación. Y Yere lo mismo. Hizo un esfuerzo muy grande y ya sabíamos que este año iríamos lento con él. El proceso es favorable. Están en plazos. Estamos contentos. Mella a lo mejor no al cien por cien para la primera jornada, pero en el Teresa Herrera y esa semana ya estará en dinámica de grupo”.

Yeremay. “Por ahora, tranquilo. El club no tiene ninguna necesidad. Estamos dentro de nuestros parámetros marcados de viabilidad. A día de hoy la postura del club sigue siendo la misma. No puedo decir nada nuevo”.