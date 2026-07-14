El Deportivo ya conoce el horario de las tres primeras jornadas: doble ración de lunes para empezar
LaLiga ha publicado la fecha y hora de los encuentros de Primera División para el mes de agosto
No ha tardado la primera bienvenida oficial del Deportivo a Primera División. Después de varios años siendo el auténtico pez gordo para las televisiones, tanto en Primera RFEF como en Segunda División, el equipo blanquiazul se lleva la primera en la frente después de que LaLiga haya facilitado los horarios de las tres primeras jornadas de la competición. Antonio Hidalgo y los suyos arrancarán con una doble ración de lunes.
El estreno en la máxima categoría después de ocho años ha quedado fijado para el próximo lunes 17 de agosto, cuando el Deportivo recibirá al Elche en Riazor a partir de las 21.00 horas. No le viene mal al conjunto herculino, ya que el miércoles 12 disputará el Teresa Herrera (21.00 horas) ante el Real Madrid.
La segunda fecha supondrá el reencuentro con uno de los compañeros de ascensor de este curso. El Dépor visitará La Rosaleda para medirse al Málaga, también en lunes, en este caso el día 24. Variará ligeramente el horario, ya que el encuentro se jugará todavía más tarde, a partir de las 21.30 horas.
Para tener el primer horario clásico de fútbol habrá que esperar a la jornada 3. El equipo blanquiazul regresará a Riazor para recibir a otro de sus rivales tradicionales como el Valencia el domingo 31 de agosto a partir de las 19.30 horas. Este encuentro se disputará el día antes del cierre del mercado de fichajes.
Todos los horarios del Dépor en agosto
Jornada 1: Deportivo-Elche (Riazor): Lunes 17 de agosto, 21.00 horas
Jornada 2: Málaga-Deportivo (La Rosaleda): Lunes 24 de agosto, 21.30 horas
Jornada 3: Deportivo-Valencia (Riazor): Domingo 31 de agosto, 19.30 horas