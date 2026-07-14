Dépor y Bayern vuelven a firmar un traspaso 23 años después

Jonathan Asp Jensen con el Bayern Múnich Instagram @jonathan_asp1

Jonathan Asp Jensen firmó este lunes con el Deportivo hasta 2031. El mediapunta jugó esta última campaña cedido por el Bayern en el Grasshopper de la Liga de Suiza, donde marcó nueve goles y repartió seis asistencias en 40 encuentros. Su actuación no ha pasado desapercibida en A Coruña y el club se ha adelantado a otros equipos como la Lazio en la carrera para hacerse con sus servicios.

El futbolista danés fue propiedad del conjunto bávaro desde 2022. En ese verano, lo fichó procedente de la academia del Midtjylland de Dinamarca cuando solamente tenía 16 años por un montante superior al millón de euros. A partir de ahí, jugó en su cantera sub-17 y sub-19 antes de formar parte de su filial en las campañas 2023-24 y 2024-25.

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En el mercado veraniego del año pasado, ambas partes acordaron que lo mejor para su evolución era marcharse cedido. El director de desarrollo juvenil del Campus del gigante de Baviera, Jochen Sauer, señaló que estaba preparado para un nuevo reto. "En el Grashopper y en la primera división suiza, creemos que tiene las mejores oportunidades para continuar su buen desarrollo futbolístico", indicó.

Y esta cesión resultó favorable para todos porque el Bayern consigue beneficio económicoy el futbolista de 20 años logra dar el salto a LaLiga EA Sports. Con su incorporación, Asp Jensen se convierte en el segundo fichaje de la historia tras una operación Deportivo-Bayern.

Con el recuerdo de Roy Makaay

Con Asp Jensen ya de blanquiazul, solamente existe un antecedente de acuerdos entre el Dépor y el Bayern. Roy Makaay aterrizó en Múnich en 2003 inmediatamente después de ganar la Bota de Oro con el Dépor y tras cuatro temporadas en A Coruña. Con la elástica deportivista, el neerlandés consiguió tres títulos: una Liga, una Copa del Rey (la del Centenariazo) y una Supercopa de España.

El delantero centro enamoró a toda la afición herculina desde 1999 hasta 2003, período en el que marcó 97 goles (doce de ellos en Champions League) en sus 181 partidos. Con estos números, el club alemán llamó a su puerta y abonó una cantidad que todavía no se conoce con exactitud en la actualidad.

El Deportivo indicó que había percibido 18,7 millones por el ariete, pero el Bayern aseguraba que habían sido 17,75. En esa cifra habían diferentes cláusulas que aumentarían su traspaso si Makaay ganaba la Bundesliga en las siguientes tres temporadas (lo cumplió, así que el club ingresó medio millón adicional), si ganaba la Champions (no la levantó) y además una indemnización de 500.000 euros si el club bávaro no participaba en el Teresa Herrera del 2004 o 2005, que finalmente no disputó.

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Por lo tanto, a la cantidad fija recibida por el Dépor hay que sumarle un millón más, lo que dejaría en las arcas del club herculino un montante cercano a los 20 millones de euros por el '9' de Wijchen, siendo una de las ventas más caras de la historia.

También hubo otro jugador que pasó de un equipo al otro de manera consecutiva, pero en este caso no hubo negociación entre los dos clubes. Emil Kostadinov estuvo en la temporada 94-95 con el Dépor hasta invierno, momento en el que firma con el cuadro más laureado de Alemania. Sin embargo, el delantero búlgaro estuvo cedido en A Coruña por el Porto y en mitad de la campaña el Bayern llegó a un acuerdo con el club portugués para ficharlo en propiedad.