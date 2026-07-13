Oficial | Asp Jensen ya es jugador del Deportivo

Asp Jensen tras un partido con el Grasshopper ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El conjunto coruñés se lleva otra perla del fútbol europeo. La operación por Jonathan Asp Jensen ya es una realidad y confirma la llegada de una nueva joven promesa al proyecto blanquiazul. Su incorporación, unida a los fichajes de Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci, evidencia la apuesta del club por rejuvenecer de forma notable la plantilla y construir un equipo con presente y, sobre todo, mucho futuro.

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Jensen comenzó su formación futbolística en su país natal, donde pasó por la cantera del Midtjylland, uno de los clubes más prestigiosos del fútbol danés. En 2022, el Bayern de Múnich se interesó por él y, con tan solo 16 años, abandonó Dinamarca para incorporarse a la cantera del conjunto bávaro.

Su carrera profesional comenzó en la Regionalliga, la cuarta categoría del fútbol alemán, con el filial del Bayern. Debutó en 2024 y, apenas un mes después, anotó su primer gol como profesional contra el Vilzing.

En mayo de 2024 dio el salto al primer equipo y debutó en la Bundesliga al ingresar desde el banquillo en la victoria por 2-0 frente al Wolfsburgo. Únicamente jugo el descuento de aquel partido.

Su primer gol con el equipo muniqués llegó en un amistoso ante el Salzburgo. Jensen saltó al terreno de juego para sustituir, a la hora de juego, al capitán de la selección alemana, Joshua Kimmich. Tan solo quince minutos después cerró la goleada con el definitivo 6-0.

En el verano de 2025, el Grasshopper Club de Zúrich, el equipo más laureado de la historia de la Superliga suiza, anunció su incorporación como cedido por una temporada, correspondiente al curso 2025-26.

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Aunque el equipo, en términos colectivos, no estuvo a la altura de las expectativas y se vio obligado a disputar el playout por la permanencia en Primera División frente al Aarau, de la Segunda División suiza, el atacante, llegado desde el Bayern de Múnich, completó una campaña más que sobresaliente con el Grasshopper.

El futbolista firmó nueve goles y seis asistencias en 40 partidos, cifras que le permitieron acabar como el segundo máximo goleador y el máximo asistente del conjunto de Zúrich. Su rendimiento fue determinante para que los Hoppers lograran mantener la categoría y, para muchos, fue el mejor jugador del equipo durante la temporada 2025-26.

Se trata de un futbolista polivalente en ataque, con un buen pase largo y un correcto juego sin balón. Aunque durante la última temporada fue un fijo en la banda izquierda del Grasshopper, también actuó como mediapunta en las categorías inferiores del Bayern, una versatilidad que explica su gran capacidad para generar estos números en ataque.

Tras regresar al conjunto bávaro, Asp Jensen despertó el interés de varios clubes europeos, siendo la Lazio y el Deportivo los principales candidatos para hacerse con sus servicios.

El conjunto biancocelesti llevaba mucho tiempo liderando la puja por Jensen. Como informa el periódico alemán Bild, Los italianos le ofrecieron un rol de suplente y de aspirante al título, algo que el jugador inicialmente vio con muy buenos ojos.

Sin embargo, las negociaciones entre ambos clubes se prolongaron porque la Lazio no estaba dispuesta a hacer una compra inmediata y solo ofreció una cesión con opción de compra. La idea de los bávaros no era otra que buscarle una salida permanente y en este verano.

El cuadro herculino no dudó en apostar por el danés. Después de varios días de negociaciones con el Bayern, el club alemán aceptó una oferta que, según diferentes fuentes, está por encima de los 5 millones de euros; aunque, como es habitual, el Dépor no ha facilitado las cifras oficiales de la operación. Finalmente, el centrocampista danés dio el visto bueno a la propuesta del conjunto herculino y jugará en LaLiga con la camiseta blanquiazul durante las próximas cinco temporadas.

A falta de menos de una semana para el inicio del primer amistoso de la pretemporada, todavía es pronto para saber cuál será su posición habitual sobre el terreno de juego. Todo dependerá del sistema que elija Antonio Hidalgo, de si apuesta por una defensa de cinco o de cuatro hombres y del rol que tenga reservado para el futbolista.

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Lo que sí es una certeza es que, con la llegada de esta joven promesa, el Deportivo ya suma cinco incorporaciones para la próxima temporada. No obstante, el club continúa trabajando en reforzar todas las líneas del equipo. La prioridad pasa por incorporar un lateral izquierdo que pueda alternarse con Giacomo Quagliata y aumentar la competencia en esa demarcación. Además, la dirección deportiva busca un defensa central, un centrocampista y un delantero que completen la plantilla de cara al nuevo curso.