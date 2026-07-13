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Dépor

La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces convocan al deportivismo para una manifestación en la Plaza Pontevedra

Después de la asamblea realizada en los exteriores de Riazor, ahora los colectivos citan a los aficionados este jueves a las 20.00 horas

Sergio Baltar
13/07/2026 12:33
Manifestación de la afición Deportivo convocada por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces en 2023
Manifestación de la afición Deportivo convocada por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces en 2023
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La imposición de ciertos requisitos a los socios de la grada de Marathon Inferior continúa acumulando reacciones. Después de la asamblea convocada por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces junto a la Torre de Maratón del pasado jueves, ahora estos mismos colectivos han citado al deportivismo en la Plaza de Pontevedra para este jueves a las 20.00 horas para manifestarse en contra de las condiciones impuestas por el Deportivo a los abonados ubicados en Marathon Inferior.

El comunicado, publicado en sus redes sociales, reza lo siguiente: "Agora tócanos defender Riazor fóra do estadio. O deportivismo non pode quedar calado ante o que está a acontecer en Marathón Inferior. É o momento de estar unidos e demostrar que a nosa paixón non se controla nin se silencia. Xoves, 20.00 horas. Plaza de Pontevedra. O Dépor somos nós".

En la asamblea realizada el pasado miércoles, a la que acudieron varios centenares de aficionados, se leyó una declaración en la que quedó constancia del descontento. Calificaron las medidas impuestas como una "discriminación intolerable", además de instar a los seguidores a que no renueven sus abonos. Ya en aquella asamblea, los colectivos anunciaron la convocatoria de una manifestación que se celebraría en los próximos días en una fecha de la que informarían en cuanto fuese posible. Hoy, esa cita ya tiene día y hora.

Asamblea de la Federación de Peñas en la Torre de Marathon

El Deportivo no prorrogará el convenio con la Federación de Peñas y abre un nuevo marco de colaboración

Más información

Un día después de lo ocurrido en los exteriores de Riazor, el club herculino anunció que no prorrogará el convenio con la Federación de Peñas e informó que se abrirá un periodo de diálogo para trabajar en un nuevo marco de colaboración con el movimiento peñista.

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