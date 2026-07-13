El Deportivo arranca la segunda semana de trabajo con el primer amistoso en el horizonte

De izquierda a derecha: Lucas Noubi, Noé Carrillo, Samu Fernández, Mario Soriano, José Ángel y Guerrero, durante un entrenamiento RCD

El Deportivo arranca este lunes la segunda semana de la pretemporada 2026-27 con el regreso a los entrenamientos en Abegondo tras la jornada de descanso del domingo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo afronta uno de los tramos de la preparación especialmente esperado, ya que este sábado disputará ante la SD Compostela en el estadio Vero Boquete de San Lázaro su primer amistoso del verano, una cita que permitirá a la afición ver en acción a los nuevos fichajes del conjunto herculino. Leo Román, Amatucci, Gijselhart y Bright Ede podrían disputar sus primeros minutos como blanquiazules, además de Asp Jensen, cuyo fichaje será oficial en las próximas horas y quien se unirá en los próximos días a sus nuevos compañeros, por lo que podría entrar en la convocatoria para el duelo frente al cuadro santiagués. Además, mientras terminan de resolver su futuro, se espera que se incorporen también algunos de los jugadores que saldrán del club coruñés y que no habían sido citados la primera semana.

El conjunto deportivista concluyó el sábado las primeras sesiones de trabajo con una jornada en la que el balón fue el gran protagonista en un partido de once contra once, donde el técnico catalán continuó trasladando al grupo los conceptos tácticos que quiere implantar esta temporada. De esta manera se cerró un primer bloque de seis entrenamientos en los que el cuerpo técnico incrementó de forma progresiva la exigencia física y táctica.

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Tras unos primeros días centrados en recuperar el ritmo competitivo después de las vacaciones, el equipo afronta ahora una fase en la que los amistosos permitirán comprobar sobre el césped cómo avanza el equipo que competirá a partir de mediados de agosto en la máxima categoría y que todavía espera la llegada de caras nuevas.

En este regreso, las únicas ausencias han sido la de David Mella, que continúa inmerso en su proceso de recuperación, y las de Yeremay y Loureiro, que han trabajado al margen con un plan específico diseñado para prevenir las molestias físicas que ambos arrastraron durante la pasada campaña, aunque se irán incorporando progresivamente a la dinámica habitual del grupo.

Mella y Loureiro, junto al médico del club, Alejandro Mejuto Patricia G. Fraga

La pretemporada también está sirviendo para que varios jugadores de la cantera intenten convencer a Antonio Hidalgo. Samu Fernández, Noé Carrillo, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Bil Nsongo, quien ya es uno más del primer equipo tras su renovación, son los fabrilistas que se ejercitan con 'los mayores'. Junto a ellos también trabaja el juvenil Xabi Campos.

Con el primer amistoso ya en el horizonte, San Lázaro será el escenario del primer examen de un proyecto que continúa tomando forma y que afronta con ilusión su regreso a la élite.