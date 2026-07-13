Arriba, Tristán, Víctor y Scaloni celebran la Copa del Rey de 2002, en cuya final el Deportivo vistió una equipación especial diseñada por Joma ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Joma es la última marca española que ha vestido al Deportivo, pero la empresa toledana puede presumir de haber sido la fabricante de cuatro de las cinco equipaciones del club en la Champions League o del exclusivo diseño de la camiseta de uno de los partidos más señalados en la historia no solo del club, sino del fútbol mundial, como el Centenariazo.

El Deportivo firma con la marca toledana en 2001. DXT Campeón se hace eco, en su edición del 8 de mayo de 2001, de la situación contractual del Deportivo en cuanto al espónsor técnico. Adidas acaba contrato. La empresa Gestesport, que gestiona esta rama de negocio del club coruñés, recibe una oferta de 200 millones de pesetas por parte de John Smith, pero Agustín Rodríguez, exportero pontevedrés del Real Madrid y director de marketing de John Smith, confirma a este diario que se retira de la puja. “La próxima temporada está prácticamente encima, por lo que nos pareció muy precipitado asumir el riesgo de tener a tiempo la equipación deportiva”, afirma el exguardameta. A esas alturas ya no se descarta la renovación con Adidas. Y salen a la palestra otras cuatro marcas: Kelme, Joma, Puma y Nike. Es la primera vez que el gigante norteamericano suena para equipar al Dépor. Sin embargo, el 18 de julio de 2001, el club hace público el acuerdo por tres temporadas –hasta la conclusión del curso 2003-04– con la empresa toledana. La firma del contrato se produce el 24 de julio, solo cuatro días antes del primer encuentro de pretemporada, en A Madalena contra el Racing Villalbés. Joma cumple y el equipo estrena ese día la equipación que luce durante toda la campaña 2001-02, aquella con las finas líneas rojas en cuello y mangas y la cintura de los pantalones en el mismo color.

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El Dépor prorroga, el 2 de junio de 2004, la vinculación con la marca castellano-manchega por tres campañas más, hasta la conclusión del curso 2006-07. Joma suma un total de seis campañas proporcionando el material deportivo a la entidad herculina. Según el contrato, la fábrica toledana provee al primer equipo y a todos los de las categorías inferiores de camisetas, pantalones y medias de juego, además de chándals, balones, sudaderas, calzoncillos, mallas, calcetines, petos, guantes de portero, espinilleras, anoraks, plumíferos, chubasqueros, polos, bolsas de deporte, mochilas, botiquines, zapatilleros, riñoneras, botas de fútbol, toallas de baño, chancletas de ducha, bañadores, accesorios de baño y gorras deportivas.

Jorge Andrade, durante el Mónaco-Deportivo (8-3) con la equipación suplente que Irureta no quiso volver a usar tras la goleada CEDIDA

José Manuel López

Joma nace en 1965 con el nombre de Fructuoso López SA. Tras el nacimiento de su primer hijo, José Manuel, en 1969, el fundador cambia la nomenclatura de la empresa a Joma, acrónimo del nombre de su primogénito. Originalmente se especializa en calzado y ropa deportiva, antes de desembarcar en el fútbol con el Salamanca (1988-89) y, sobre todo, con el Tenerife, en una campaña 1989-90 en la que evita el descenso a Segunda al imponerse al Deportivo en la promoción. Es la primera vez que Joma se codea con los equipos de Primera División. Desde entonces la pasean por la división de honor equipos como Sporting (1994-95), Rayo y de nuevo Salamanca (1995-96), Numancia (1999-00) y Sevilla, que se une al fabricante toledano el mismo año que el Deportivo.

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Su gran salto se produce, sin embargo, a través de su especialidad original, el calzado. Sus botas de fútbol de colores, en una época en que son mayoritariamente negras, revolucionan el mercado en 1992, con las Joma blancas que calza Alfonso Pérez y las rojas de Fernando Morientes.

La mayor gloria de la fábrica castellano-manchega llega a través del atletismo y de los Juegos Olímpicos. Joma es patrocinador técnico de la Real Federación Española de Atletismo desde 2009 y del Comité Olímpico Español desde 2016, con lo que ha vestido a todos los deportistas olímpicos españoles en los seis últimos Juegos, tres de verano (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024) y tres de invierno (Pyeongchang 2018, Pekín 2022 y Milán-Cortina 2026). Los Juegos de 2016 le sirven de catapulta para irrumpir con fuerza en el fútbol. En la última década ha conseguido patrocinar a ilustres del fútbol europeo como Anderlecht, Atalanta, Torino, Zenit o Villarreal e incluso entrar en la elitista Premier League a través del Brentford.

Once del Deportivo en la ida de la semifinal de la Champions League 2003-04 en Oporto, vistiendo el color alternativo más utilizado por Joma, el rojo ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Joma más Fadesa

El Deportivo juega a lo largo de las seis temporadas con Joma –todas con Fadesa como patrocinador principal– un total de 408 partidos, divididos en 321 oficiales y 87 amistosos, con 20 uniformes distintos. Joma es el primer patrocinador técnico del Deportivo que cambia los diseños de las equipaciones cada temporada. El desglose es de ocho blanquiazules –una por campaña, más las especiales del Centenariazo (2002) y del Centenario (2006)–, tres rojas, dos azules marino, una gris, una rojinegra, una dorada, una naranja, una verde, una negra y una fucsia.

Joma acompaña al Deportivo durante cuatro de sus cinco participaciones en la principal competición de clubes del planeta y en uno de los momentos estelares de la historia del fútbol mundial, la victoria sobre el Real Madrid en la final de Copa del Rey de 2002. Para el célebre Centenariazo, la firma castellana diseña una auténtica pieza de museo personalizada que el Deportivo solo viste en ese imperecedero encuentro.

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Durante el patrocinio de Joma, se produce uno de los episodios más curiosos relacionados con la camiseta que jamás ha vivido el Deportivo: el día en que el conjunto coruñés se ve obligado a ponerse la camiseta de otro equipo. El 23 de octubre de 2005, el colegiado Luis Medina Cantalejo impide al Deportivo jugar en Anoeta frente a la Real Sociedad con su camiseta suplente de color azul marino con una cruz dorada en el pecho. Es un uniforme que se completa con pantalón también azul marino y medias de los mismos tonos que la camiseta.

Sergio, en el debut del Deportivo en la Copa Intertoto, ante el Buducnost, con la camiseta Joma de la temporada anterior

Un empleado de la Real Sociedad se desplaza a la Ciudad Deportiva de Zubieta en busca de unas camisetas suplentes del equipo juvenil donostiarra, ya que no pueden aparecer los nombres de los jugadores. El Deportivo juega ese día con una camiseta roja de la marca Astore y con la publicidad de Fiatc Seguros, aunque el colegiado sí le permite saltar al césped con sus pantalones y medias de tonos azules y dorados de la marca Joma.

Otra camiseta Joma también vivió un episodio curioso. La goleada encajada en Mónaco (8-3) en partido de la fase de grupos de la Champions League 2003-04 crucifica al uniforme naranja, blanco y azul marino que se estrena ese preciso día. “No quiero volver a verlas. No sé quien habrá sido el que las eligió pero espero no tener que ponerlas nunca más”, resume el técnico Javier Irureta tres semanas después, en la previa del siguiente partido europeo, en Riazor ante el AEK griego. Efectivamente, aquel acaba siendo el único partido en que el Deportivo salta al césped con ese uniforme.

Bebeto, en acción durante el partido del Centenario, con la camiseta conmemorativa inspirada en la equipación de los años 10 del siglo pasado ARCHIVO DXT CAMPEÓN

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Pero no todo son gafes para Joma en la Champions League, porque todas las grandes victorias del Deportivo en la máxima competición continental se producen con camisetas de la marca toledana. Los triunfos en Old Trafford y Highbury (2001-02), Olympiastadion de Múnich y Giuseppe Meazza (2002-03) y Delle Alpi (2003-04) llegan coloreados por la fábrica castellana. Los últimos días de gloria del Dépor van unidos a un proveedor español, con el que se paseó por Europa y firmó varios partidos para los anales.