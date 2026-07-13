A paso lento pero seguro: Yeremay acelera para llegar a Primera en su mejor versión

Yeremay, durante un entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

El pasado lunes, el Deportivo arrancó la pretemporada 2026-27, pero no lo hizo con todas sus piezas sobre el césped de Abegondo. Mientras la plantilla acumula las primeras cargas de trabajo del verano, Yeremay comenzó la semana ejercitándose al margen de sus compañeros, dentro de un plan específico de prevención para tratar de evitar que reaparezcan las molestias con las que terminó el pasado curso, marcado por una pubalgia que condicionó de gran manera su rendimiento. De esta forma, el extremo afronta el regreso a los terrenos de juego con prudencia para poder llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero en Primera División y el pasado viernes ya realizó tareas sobre el campo, aunque sin incorporarse todavía al grupo.

En su segunda campaña en el fútbol profesional, a Yeremay le tocó convivir con una pubalgia que se convirtió en un gran obstáculo durante varios meses. En las primeras 27 jornadas de Liga fue titular y en la mayoría completó los 90 minutos, aunque durante la primera vuelta surgieron numerosas teorías en torno a su figura debido a que su rendimiento no estaba siendo el esperado. Muchos lo relacionaban con el cambio de posición, ya que había comenzado la temporada actuando más por dentro, prácticamente como segundo delantero, y daba la sensación de que recuperaba su nivel cuando regresaba a la banda.

Sobre el terreno de juego era evidente que el extremo no era capaz de desplegar el fútbol que le había convertido en uno de los jugadores más determinantes de la categoría de plata, hasta que, a mediados de febrero, llegó el punto de inflexión. La expulsión frente al Eibar le obligó a cumplir sanción ante la Real Sociedad B y, posteriormente, se perdió los duelos ante Granada y Ceuta por lesión. El club nunca emitió un parte médico, pero todas las alarmas se encendieron cuando Antonio Hidalgo pronunció las siguientes palabras ante los medios: "Yeremay tiene pubalgia, no hay fecha para su vuelta".

El infierno de Yeremay

A pesar de esto, solo estuvo tres semanas fuera. Reapareció ante el Zaragoza y durante las siguientes cinco jornadas fue sumando minutos desde el banquillo. Recuperó la titularidad frente al Mirandés y ya no abandonó el once hasta que el Deportivo certificó el ascenso en Valladolid. Pero fue precisamente después del encuentro ante el cuadro jabato cuando el canario se sentó en la sala de prensa de Abegondo y relató el calvario que le estaba tocando vivir. “Es una lesión jodida, muy jodida. Hay muchos días que no te sientes bien. Luego, otros días parece que te encuentras mejor, pero al siguiente vuelves igual… Es una lesión mucho de cabeza, tienes que estar fuerte ahí”, afirmó.

El silencioso regreso de Yeremay desde el infierno de la pubalgia: "Es muy jodido, lo peor es la sensación de quiero y no puedo" Más información

Además, también desveló la frustración que sentía al querer hacer lo que siempre había hecho sobre el césped, pero darse cuenta de que su cuerpo no respondía igual. “Quiero coger el balón e ir a por el lateral, pero si no puedo, no lo voy a hacer porque la pierdo. El querer hacer cosas que suelo hacer y no poder hacerlo… el dolor está ahí y son las dos cosas que más me fastidiaron. Va un poco lento, pero estoy tranquilo, trabajando, dando el cien por cien. Cada vez me encuentro mejor”, explicó. A pesar de esto, finalizó el curso con grandes cifras, once goles y diez asistencias, demostrando su capacidad para marcar diferencias incluso sin encontrarse al cien por cien físicamente.

Ahora, esa recuperación continúa a paso lento pero seguro, en un verano que, además, también está siendo diferente para él fuera del terreno de juego. Después de varios mercados de fichajes marcados por constantes rumores sobre su salida, el ruido en torno a su futuro se ha reducido notablemente y apenas hubo algunas informaciones procedentes de Portugal. Con contrato hasta 2030, Yeremay afronta una nueva pretemporada con toda su atención en un único objetivo: recuperar su mejor versión para liderar al Deportivo en su regreso a Primera División.