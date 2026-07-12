Ximo Navarro y una reválida de Primera

Ximo Navarro durante un entrenamiento de la primera semana de pretemporada en Abegondo Patricia G. Fraga

La espera se hizo eterna. Mucho más de lo que el propio Ximo Navarro hubiese imaginado. Durante meses, su continuidad en el Deportivo permaneció en el aire, mientras el club iba anunciando la renovación de varios de sus compañeros como tareas prioritarias tras certificar el regreso a Primera División. Finalmente, llegó el anuncio que despejó todas las dudas. Ximo Navarro amplió su contrato con la entidad herculina hasta 2027. Una renovación que, además de garantizar su continuidad, le permitirá volver a competir en el escenario que llevaba años anhelando. El granadino regresará a la máxima categoría del fútbol español cinco años después de disputar su última temporada en la élite.

El destino le brinda ahora una segunda oportunidad. Muy distinta a la última imagen que dejó en Primera. Entonces, el fútbol parecía empeñado en ponerle obstáculos. Hoy, en cambio, afronta el reto desde un lugar completamente diferente. Es uno de los líderes del vestuario, convertido en uno de los cuatro capitanes y después de haber sido una de las piezas fundamentales en el ascenso del conjunto coruñés.

Su última experiencia en Primera se remonta a la temporada 2021-22, con la camiseta del Alavés. Aquel curso estuvo marcado por los problemas físicos y por el mal rendimiento del colectivo del combinado vitoriano. Únicamente pudo disputar 18 enfrentamientos ligueros, muy lejos de los 28 de los que disfrutó en la 2020-21, también en Mendizorroza y en Primera.

El golpe más duro de aquel año llegó el 30 de octubre de 2021, en el Camp Nou. Apenas habían transcurrido 20 minutos de partido cuando tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Paradójicamente, aquella tarde terminó con un meritorio empate frente al Barcelona (1-1), pero para el lateral fue un día difícil de olvidar.

Comenzaba así un nuevo proceso que lo mantendría alejado del verde durante más de 100 días. No era la primera vez —y tampoco sería la última— que una lesión le frenaba en seco y le obligaba a parar. Después de casi tres meses de rehabilitación consiguió regresar a la competición. Sin embargo, su vuelta no bastó para cambiar el rumbo de un Alavés condenado al descenso pese a los goles de Joselu. El conjunto vasco terminó como colista con 31 puntos, consumando el tercer descenso de la carrera profesional de Ximo Navarro.

Ese mismo verano decidió cambiar de aires. Con 31 años abandonó el futbol español por primera vez para iniciar una aventura en la Eredivisie. El Fortuna Sittard fue su destino. El lateral derecho disputó catorce partidos y, sin hacer demasiado ruido, recuperó sensaciones y volvió a sentirse futbolista después de un curso especialmente complicado.

El reseteo resultó necesario y salvador. En verano de 2023, el Deportivo, atrapado en Primera Federación, llamó a su puerta en busca de jugadores capaces de acelerar el regreso al fútbol profesional. Esa era la meta por aquel entonces. La llamada de Riazor, y su amistad con Lucas Pérez, llevaron al futbolista a aceptar el reto de bajar dos categorías para formar parte de un proyecto que pesaba por todas las desgracias recientes que acumulaba.

La apuesta resultó ganadora. Desde su llegada, se convirtió en una de las referencias del equipo por su experiencia, liderazgo y actuaciones sobre el césped, con una superioridad futbolística sobre sus rivales muy evidente.

Su primer gran objetivo llegó con el ascenso a Segunda División. Pero lejos de conformarse, el lateral asumió de nuevo un papel protagonista en la categoría de plata. Porque también demostró ser mejor que la media de sus rivales, siempre que las lesiones le respetaban.

La última temporada confirmó esa realidad. Más allá de su rendimiento individual, Ximo pasó a ser un auténtico talismán para el Deportivo. Sumó 21 partidos consecutivos como titular sin conocer la derrota, una racha que coincidió con el mejor momento del equipo durante el campeonato y que impulsó definitivamente la candidatura blanquiazul al ascenso. Esa impresionante serie solo se rompió en la última jornada, con la derrota en casa frente a la UD Las Palmas (1-2), pero el resultado ya era lo menos. El objetivo estaba cumplido desde hacía una semana y el Deportivo ya era de Primera División ocho años después.

Precisamente por todo lo que había aportado durante el curso sorprendió que su renovación tardara tanto en resolverse. El Deportivo, que dudaba con que el jugador pudiese mantener ese nivel de competitividad sin mediar una lesión por medio, dejó pasar varios meses antes de presentar una oferta al futbolista. La espera generó incertidumbre sobre su continuidad, aunque finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo.

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Su continuidad va mucho más allá de lo deportivo. El vestuario del Deportivo afrontará el reto de Primera con un grupo que, hasta la fecha, apenas conoce la dificultad de la categoría. La figura de Ximo adquiere todavía más importancia en ese contexto. A sus 35 años afrontará la temporada como uno de los cinco capitanes y como el jugador con mayor recorrido de todo el vestuario en la élite nacional.

Cinco años después de abandonar Primera con lesiones y un descenso, Ximo vuelve al lugar al que ha demostrado pertenecer. Lo hace después de un año en el extranjero y de ayudar al Deportivo a recuperar su sitio. Dos ascensos más tarde, el destino le regala la oportunidad de volver a jugar contra los mejores. Esta vez llega como capitán, como referente de un vestuario ilusionado y con la experiencia necesaria para guiar a un equipo que vuelve a soñar en Primera.