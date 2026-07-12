Rubén López, Jairo y Martín Ochoa, citados para iniciar la pretemporada con el Fabril

Manuel Pablo, durante un partido en Abegondo Archivo DXT

El Fabril comienza este lunes la pretemporada 2026-27 con los nombres de Rubén López, Martín Ochoa y Jairo Noriega entre la lista de los citados por Manuel Pablo para iniciar la preparación. Los tres jugadores, que ya han debutado y competido con el primer equipo blanquiazul, forman parte de la convocatoria de 29 futbolistas con la que el técnico canario pondrá en marcha el nuevo proyecto en Primera RFEF.

El filial deportivista comenzará a las 09.00 horas y se someterá a las valoraciones médicas supervisadas por los doctores Manuel Astray y Orlando Colina. Al día siguiente, la plantilla completará los reconocimientos en el Hospital HM Belén de A Coruña, donde realizarán las analíticas pertinentes, electrocardiogramas y el resto de exámenes habituales antes del inicio de la actividad deportiva.

Los jugadores citados son Hugo Ríos, Álex Marqués, Mardones, Quique Teijo, Íker Vidal, Hugo Torres, Damián Canedo, Malick Ndiaye, Aziz Faye, David Fernández, Pablo Parada, Dani Estévez, Rubén López, Koke San José, Jairo Noriega, Papa Samsou, David Domínguez, Pablo Cortés, Manu Ferreiro, Álvaro Fraga, Mario Nájera, Luisao, Justino, Héctor Areosa, Lucas Castro, José Rey, Dipanda, Íker Gil y Martín Ochoa, además de varios juveniles que trabajarán con el equipo las primeras sesiones. Ellos son Rodrigo Leiva, Pablo García, Guille Pastoriza, Vergara, Mauro Valeiro y Leandro Altieri.

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El Fabril afronta una campaña especialmente ilusionante a la par que exigente en la tercera categoría del fútbol español. La competición comenzará el último fin de semana de agosto con la visita a la AD Mérida, mientras que el estreno como locales será el primer fin de semana de septiembre frente al CP Cacereño. El conjunto coruñés ya tiene confirmados dos amistosos de preparación, el primero será el sábado 1 de agosto frente al CD Lugo en el Municipal de Pol, y una semana después se medirán al FC Astorga en La Eragudina.