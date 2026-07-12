Once caras conocidas esperan al Deportivo en los banquillos de Primera

Mourinho, junto a su cuerpo técnico Real Madrid

Ocho años después de su último partido en Primera División, el Deportivo regresará a la élite con una gran lista de reencuentros. Pese al tiempo que el conjunto blanquiazul ha permanecido lejos de la máxima categoría, hasta 11 de los 20 entrenadores que dirigirán la próxima temporada en LaLiga EA Sports ya saben lo que es enfrentarse al equipo blanquiazul. Algunos lo hicieron hace más de dos décadas, otros coincidieron con el cuadro coruñés durante su estancia en Segunda e incluso hay quien lo hizo en Primera RFEF.

Los técnicos con más duelos ante el Deportivo son Quique Sánchez Flores y Pellegrini. El actual entrenador del Alavés acumula 17 enfrentamientos, once de Liga repartidos entre Getafe, Valencia, Atlético de Madrid y Espanyol, y dos de Copa del Rey en los que los blanquiazules se llevaron la eliminatoria. La primera vez que se midieron fue en la campaña 2004-05, mientras que el último encuentro se produjo en la 2017-18, la última del conjunto herculino en Primera. Muy cerca aparece Pellegrini, con 16 partidos durante sus etapas en Villarreal, Real Madrid y Málaga. El chileno también estrenó su historial contra el Dépor en 2004 y volverán a cruzarse en el que será su séptimo curso consecutivo al frente del Betis.

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El tercero en esta lista es Diego Pablo Simeone, al que el Deportivo nunca ha conseguido derrotar. En sus once enfrentamientos, diez de Liga y uno de Copa, el balance es de ocho victorias para el cuadro colchonero y tres empates. El más reciente llegó el pasado mes de enero en los octavos de final del torneo copero, cuando un lanzamiento de falta de Antoine Griezmann decidió la eliminatoria en Riazor.

Por otro lado, destaca la figura de José Mourinho, protagonista de algunos de los capítulos europeos más recordados de la historia reciente de la entidad coruñesa. Dos de sus seis enfrentamientos llegaron en las semifinales de la Liga de Campeones 2003-04, cuando dirigía al Porto en una ronda marcada por la polémica expulsión de Jorge Andrade. Los otros cuatro duelos fueron ya con el Real Madrid y el balance tampoco sonríe al conjunto coruñés, que nunca logró imponerse al técnico portugués, ahora de regreso al banquillo madridista.

Otro viejo conocido será Luis Miguel Ramis. El exjugador deportivista se ha medido en siete ocasiones al que fue su equipo durante tres temporadas. Todos los enfrentamientos se dieron en Segunda División, primero con el Albacete y posteriormente con el Burgos, equipo al que dirigió la pasada campaña. Será la primera ocasión en la que se vean las caras en la máxima categoría, después de que el técnico haya dado el salto a Osasuna.

Luis Miguel Ramis conversa con Antonio Hidalgo durante el Dépor-Burgos de la primera vuelta en Riazor (0-0) Quintana

Además de Ramis, el Deportivo también se enfrentó el pasado curso a José Alberto, que logró el ascenso con el Racing tras varios años al frente del proyecto cántabro, aunque ya lo habían hecho anteriormente en otras cuatro ocasiones, todas en la categoría de plata, debido a la etapa del técnico asturiano en el Sporting de Gijón. También a Funes, quien asumió el banquillo del Málaga tras la destitución de Pellicer y acabó guiando al conjunto andaluz de vuelta a Primera. Con él solo existe un precedente, el empate en Riazor correspondiente a la segunda vuelta, por lo que es el entrenador al que menos veces se han medido los blanquiazules. El cuarto técnico con el que coincidió la pasada campaña fue Beñat San José, que dirigía al Eibar y a quien el cuadro dirigido por Antonio Hidalgo no consiguió vencer en ninguno de los dos encuentros, empatando en Ipurua y cayendo en Riazor. Este verano dio el salto a Primera tras convertirse en el elegido por el Rayo Vallecano para sustituir a Iñigo Pérez.

Este historial también incluye a José Bordalás, con un balance perfectamente equilibrado de dos victorias para cada equipo en sus cuatro enfrentamientos, a Luis García, al que se midieron cuatro veces cuando dirigía a Levante y Getafe y ahora se reencontrarán tras la llegada del técnico al Sánchez Pizjuán, y a Claudio Giráldez, protagonista de uno de los casos más llamativos. Y es que los cuatro choques entre el cuadro coruñés y el entrenador del Celta sucedieron en Primera RFEF, cuando el preparador vigués dirigía al filial celeste. Apenas unos años después, ambos volverán a encontrarse, aunque esta vez en el escenario más exigente del fútbol español, completando el camino desde la categoría de bronce hasta Primera División. La nueva temporada devolverá así al Deportivo a un escenario que no pisa desde 2018, pero lleno de caras conocidas.