La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (VI) | Adidas, las tres rayas sin las tres hojas

Las primeras camisetas Adidas del Deportivo, para la temporada 1997-98 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La primera de las grandes multinacionales que ha vestido al Deportivo llega en 1997. Las legendarias tres bandas de Adidas aparecen en la camiseta deportivista durante cuatro temporadas (1997-2001), entre ellas la del título de campeón de Liga y la del debut en la Champions League.

El contrato de venta de los derechos audiovisuales que el Deportivo firma con Canal Plus en 1997 está detrás del cambio de Umbro, que finaliza contrato, a Adidas. El club blanquiazul rubrica con la cadena televisiva un contrato a cambio de 17.500 millones de pesetas (unos 105 millones de euros, es decir unos 15 por temporada) a lo largo de siete temporadas. El acuerdo engloba diversos ámbitos de explotación de la imagen del club, entre ellos el patrocinador técnico. El vínculo entre el imperio audiovisual francés y el gigante alemán –entonces en manos galas– de la ropa deportiva hace el resto. El Deportivo entra en la era del merchandising. Los clubes de fútbol y las empresas que los merodean ya saben que en la temporada 1994-95, el Tottenham Hotspur recupera de largo los 2 millones de libras (2,3 millones de euros) que paga al Mónaco por el delantero alemán Jurgen Klinsmann a base de vender camisetas –se habla de alrededor de 150.000 unidades– con su nombre.

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Adidas es proveedor de cinco de las 16 selecciones participantes en la Eurocopa de 1996: España, Francia, Rumanía, Turquía y Alemania. Durante la temporada 1996-97 uniforma a los campeones de Liga de Francia (Mónaco), Alemania (Bayern Múnich), Portugal (Oporto), Escocia (Rangers), Turquía (Galatasaray) y Polonia (Widzew Lodz). En la élite española solamente viste al Real Zaragoza, ciudad en la que tiene su cuartel general en nuestro país desde 1981. Aunque es de sobra conocido su vínculo con el Real Madrid, justamente desde su aterrizaje en España hasta 1986 y que retoma en 1998 para llegar hasta el día de hoy, casi 30 años después.

Turu Flores, contra el Montpellier en Riazor en la Copa de la UEFA 1999-00, con la exitosa camiseta verde diseñada por Adidas CEDIDA

Una marca de película

La película Duelo de hermanos: La historia de Adidas y Puma (Oliver Dommenget, 2016) narra la historia de ambos imperios de equipaciones deportivas, surgidas en el seno de la misma familia. La Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Fábrica de Zapatos de los hermanos Dassler) nace en Herzogenaurach, cerca de Múnich, en 1924. Adolf y Rudolf Dassler pronto se lanzan a probar con las zapatillas deportivas y consiguen calzar al norteamericano Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Durante la II Guerra Mundial, la fábrica de los Dassler se mantiene viva, como la mayoría de su país, para aprovisionar al ejército alemán. La posterior ocupación norteamericana ayuda a los Dassler a seguir creciendo, gracias a la devoción de los estadounidense por el deporte. Hasta que Adolf, conocido por el diminutivo de Adi, rompe relaciones con su hermano, convencido de que es él quién le delata cuando es llamado a declarar sobre su relación con el partido nazi y las SS durante el conflicto universal. Rudolf –Rudi para los amigos– crea Puma –originalmente Ruda– en 1948. Adi se queda con la empresa original, a la que el 18 de agosto de 1949 registra como Adidas: su diminutivo y la primera sílaba de su apellido.

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Adidas provee de botas a la Alemania campeona del mundo en 1954 y amplía su negocio a las pelotas de fútbol en los años 60. En 1970 da un paso de gigante al firmar un contrato con la FIFA de cara al Mundial de México, en el que viste a los árbitros y recogepelotas y crea el balón oficial. En 2005, esa alianza se extiende a las ediciones de 2010 y 2014. Un año antes, Adidas y FIFA renuevan su vínculo hasta 2030, así que en el Mundial de España, Portugal y Marruecos cumplirá 60 años de relación.

Entre medias, la fábrica bávara da un giro importante en 1990. Primero, con la compra de la empresa por parte del empresario francés Bernard Tapie, presidente del Olympique de Marsella. Después, con su cambio de imagen como parte de su estrategia para entrar en el mercado norteamericano a través del Mundial de 1994. El director creativo Peter Moore rediseña la marca con la denominación Adidas Equipment, que en 1992 deja de utilizar las tres bandas de la manga y el logotipo de las tres hojas –estrenado en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972–, sustituido por las tres barras diagonales de distinto tamaño. En 1997, bajo la dirección del también francés Robert Louis-Dreyfus, director ejecutivo tras la renuncia de Tapie a pagar el crédito para comprar la empresa, Adidas renuncia al icono del trébol y pasa a ser definitivamente ‘la marca de las tres barras’.

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Casi 30 años después, la empresa tiene un accionariado muy repartido por todo el planeta, pero mantiene su cuartel general en la localidad que la vio nacer, Herzogenarauch. Su máximo cargo, el director ejecutivo, es el noruego Bjorn Gulden, que llegó a jugar en Segunda alemana con el Nuremberg. Gulden aterrizó en Adidas en 2023 después de nueve años a los mandos de (sí, otra vez enfrentados) Puma.

Solo seis camisetas

El Deportivo viste Adidas durante cuatro campañas, para un total de 243 encuentros, repartidos entre 198 oficiales y 45 amistosos. La marca alemana no entra en la rueda de novedades anuales que vivimos hoy en día. Diseña solamente seis equipaciones distintas: dos blanquiazules, dos rojas, una verde y una dorada.

Djalminha, en un entrenamiento en A Torre, con una sudadera de entrenamiento Adidas con el escudo del Deportivo ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Para el Dépor, la marca de las tres bandas dibuja varias elásticas icónicas. La primera de ellas es con la que se estrena de verde. Una camisola que el club reedita hace solo tres años después de que se popularice tras aparecer el actor Martiño Rivas con ella en el programa El Hormiguero, de Antena 3. El otro icono deportivista de Adidas es la camiseta blanquiazul que repitió durante tres temporadas (1998-2001), las dos primeras con publicidad de Feiraco y la última con Dreamcast como patrocinador. Es la camiseta del título de Liga. La camiseta que se quita Djalminha en su expulsión con el Zaragoza y con la que hace la ‘lambretta’ frente al Real Madrid. La camiseta del debut entre los grandes de Europa, en la Champions League 2000-01.

La primera Adidas blanquiazul aguanta una sola temporada. Una camiseta clásica, con franjas estrechas, y sobria que pone fin a siete temporadas con el futurista diseño de Enrique Cabarcos plasmado por Rox y Umbro. Eso sí, la empresa germana ya vuelve a utilizar en 1997 las tres bandas sobre los hombros –que no son invento propio, sino una adquisición de Adi Dassler a la marca finlandesa Karhu tras los Juegos Olímpicos de 1952–, que en el caso de la zamarra deportivista se colorean en negro.

Debut del Deportivo con la equipación Adidas, en el primer partido de la pretemporada del curso 1997-98 ante el Villalbés en A Madalena ARCHIVO DXT CAMPEÓN

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La camisola roja de la temporada 1997-98 también lleva las tres bandas en negro, pero descendiendo a ambos lados del pecho sobre dos piezas triangulares blancas. La siguiente colorada se repite en las otras tres campañas de Adidas. Tiene las mangas en gris y las tres rayas cruzan el pecho de costado a costado en azul marino, color de los calzones y las medias. La dorada, con pantalón y medias también en azul oscuro, únicamente se utiliza en la temporada 2000-01 y solo en diez partidos lejos de Riazor: Real Sociedad, Espanyol, Universidad de Las Palmas (Copa), Alavés, Tenerife (Copa), Valladolid, Málaga, Zaragoza, Celta y Oviedo.

Aunque no lo hace de inicio, Adidas es la primera marca que pone el escudo en las prendas de entrenamiento. El sello de una firma legendaria, que siempre ha cuidado hasta el más mínimo detalle.