La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (V) | Umbro, la camiseta que todos querían

Once del Deportivo vistiendo Umbro en la temporada 1996-97 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Si hubo una marca que vistiese al Deportivo en su prime, esa fue Umbro. En 1992, el fabricante inglés era el principal referente de las equipaciones de fútbol a nivel profesional, tanto por la calidad de sus tejidos como por la de sus diseños. Aunque para que un distintivo tan señero vistiese al Deportivo influyó la cercanía de su delegación en España.

El Deportivo firma contrato con Umbro el 4 de octubre de 1992. La empresa inglesa con sucursal en Redondela y el club coruñés rubrican una colaboración promocional por un período de cinco temporadas, desde la 1992-93 a 1996-97, ambas inclusive. Umbro paga por ello 25 millones de pesetas –150.200 euros al cambio, 625.000 euros en la actualidad si aplicamos el valor tiempo del dinero–, a los que se añaden otros incentivos por ganar la Liga o la Copa o por clasificarse para competiciones continentales.

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Sin embargo, la primera plantilla blanquiazul estrena las equipaciones de la marca británica dos semanas antes de la firma. El 26 de septiembre, día en que visita Atocha para medirse a la Real Sociedad (0-2), tiene lugar el estreno de Umbro, que debuta, además, con una equipación suplente debido a la coincidencia de colores con el conjunto donostiarra. Es la primera vez que el Deportivo juega completamente vestido de rojo. Una semana después, el 3 de octubre, el Deportivo recibe al Real Madrid en Riazor y ahí es cuando luce por primera vez el logo del doble rombo en su zamarra, calzones y medias. Es el primer diseño de Umbro, con un cuello similar al de Rox, antes de cambiarlo por uno de botón que mantendrá el siguiente, los picos en color blanco –después serán azules– y un escudo bordado sobre la franja azul que más adelante irá sobre una pequeña caja blanca. Le trae suerte al Deportivo, que remonta el 0-2 inicial para batir al transatlántico merengue y conservar el liderato de Primera División, en una noche que ha quedado para la posteridad como la del nacimiento del SuperDépor.

Estreno de la camiseta roja y blanca ante el Apoel en la primera eliminatoria de la Recopa de Europa 1995-96 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Una marca centenaria

Los hermanos Wallace y Harold Humphreys fundan en 1920 –en Wilmslow, muy cerca de Manchester– la fábrica Humphreys Brothers Clothing, que en 1924 se transforma en Umbro, una contracción de las primeras sílabas de la denominación primigenia. Diez años después, en 1934, Umbro desembarca en el fútbol, equipando a los dos finalistas de la FA Cup, Manchester City y Portsmouth. La fábrica mancuniana provee de ropa al equipo olímpico británico en los Juegos de Helsinki en 1952 y en 1955 lanza el Sportswear Xmas Pack, la primera réplica de equipación futbolística destinada a los aficionados más jóvenes.

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Brasil se proclama campeona del mundo en 1958 con equipaciones Umbro, que provee a 15 de las 16 selecciones participantes en el Mundial de Inglaterra, en 1966. En todos estos hitos, sin embargo, el distintivo de los dos rombos todavía no figura en el pecho y solo lo hace en las etiquetas interiores. El logo comienza a aparecer en las camisetas de los equipos ingleses en la temporada 1975-76. La marca mancuniana viste aquel curso a 12 de los 22 clubes de lo que hoy es la Premier League.

Casi dos decenios después, cuando Umbro llega a la camiseta del Deportivo, el panorama no ha cambiado demasiado. Son 11 de los 22 equipos de la máxima categoría inglesa los que llevan en la parte derecha de su pecho el logotipo del doble rombo. Además, el fabricante inglés es en aquel momento proveedor de las selecciones de Brasil –campeona del mundo dos años después– e Inglaterra, y a nivel de clubes, además de los locales Manchester United, Manchester City, Aston Villa, Tottenham, Chelsea o Everton, uniforma a Ajax, Inter de Milán, Parma, Lazio, Nápoles, Celtic, Galatasaray o Vélez Sársfield. En el Mundial de 1994, además de Brasil, equipa a Colombia, Bolivia y México. Solo Adidas uniforma a más selecciones.

El banquillo del Deportivo en la fría noche de Frankurt, en el partido de ida de la eliminatoria de la Copa de la UEFA 1993-94 ante el Eintracht, ataviado con abrigos Umbro sin personalización ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Tras más de 80 años en manos inglesas y un intento de JJB Sports por mantenerla en su lugar de origen, Nike adquirió Umbro en 2008 por 285 millones de libras, unos 340 millones de euros al cambio. La multinacional norteamericana vendió la marca solo cuatro años después a Iconix Brand Group, la principal compañía estadounidense de gestión de marcas, por 174 millones de euros. Iconix llegó a un acuerdo con el fabricante escocés GL Dameck Ltd., pero este traspasó la licencia para fabricar las equipaciones de fútbol (Umbro Professional Team Sports) en siete países europeos a Castore que, casualmente, tiene su cuartel general en Manchester, la ciudad en la que nació la marca del doble rombo en 1924.

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Nueve diseños distintos

El Deportivo luce Umbro en 297 encuentros, divididos en 238 oficiales y 59 amistosos. A lo largo de sus cinco temporadas como proveedor del club blanquiazul diseña nueve equipaciones distintas. Las cinco blanquiazules apenas sufren ligeras modificaciones, ya que las franjas son exactamente iguales en todas. Las dos primeras, reseñadas previamente, ambas con cuello de botón, y picos blancos una y azules la otra. Después, la segunda incorpora la caja blanca para que destaque más el escudo, previamente bordado sobre la horizontal azul. En la campaña 1994-95 cambia el cuello, con un triángulo en cuyo centro aparece un escudo de Umbro, y se incluye el escudo en las medias. La última solo se viste en una ocasión, pero qué ocasión. La final de Copa del Rey de 1995 es el escenario en el que el Deportivo luce por primera vez una camiseta exclusiva, aunque con un único cambio, con un cuello de dos piezas cruzadas y unas finas líneas rojas. Pese a que Feiraco es el patrocinador durante todos aquellos años, el Deportivo luce publicidad institucional de la Xunta en la Copa de la UEFA 1994-95 a través del sello Galicia Calidade, que aparece con dos diseños distintos. También en un partido contra el Barça en 1995, Feiraco cede su espacio al lema ‘Defendamos la pesca’, en alusión a la llamada Guerra del Fletán, los incidentes protagonizados entre España y Canadá por los derechos pesqueros en Terranova que desembocan en la captura del buque vigués Estai por parte de la Armada canadiense.

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El único color alternativo que trabaja Umbro es el rojo. Cuatro diseños encarnados luce el Deportivo para sus encuentros ante rivales blanquiazules. El primero, ya mencionado, es el de la puesta de largo en Atocha. El siguiente es muy parecido, aunque cambia el cuello de botón por un cuello con cordones, exactamente igual al que porta el Manchester United. Para la temporada 1994-95 introduce un diseño con unas franjas blancas con un entramado rojo por encima de la publicidad y hasta los hombros, que repite al curso siguiente. En su última campaña, la 1996-97, pinta uno de sus uniformes más bonitos, con escudo centrado y ribetes y pantalón en azul marino, con el mismo cuello cruzado de la elástica de la final de Copa del Rey de 1995.

Aunque Umbro nunca personaliza con escudo –sí con publicidad– las prendas de entrenamiento, también firma otras prendas icónicas. Como el chándal popularizado por Arsenio, que inspiró la tercera equipación de la temporada 2024-25. Vestimentas míticas de una marca legendaria.