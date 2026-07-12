Bil Nsongo busca aprovechar la ventaja en la carrera por el nueve del Deportivo

Bil Nsongo en la segunda sesión de entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

Con la delantera en el punto de mira del mercado del Deportivo, Bil Nsongo se presenta ante una pretemporada clave en su todavía corta trayectoria profesional. El camerunés, que hace solo unos meses peleaba por hacerse un hueco en el primer equipo blanquiazul, afronta ahora el salto a Primera con la confianza del club y la oportunidad de consolidarse en la punta del ataque, ya que actualmente es el único delantero de la plantilla con un puesto garantizado. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones del ascenso, el futbolista de 21 años busca dar un paso más y demostrar que también puede ser una pieza importante en la élite.

Mientras, la dirección deportiva trabaja en la llegada de refuerzos para la delantera, una de las grandes preocupaciones de la entidad herculina durante las últimas campañas, después de que el curso pasado volviera a quedar patente la dificultad para encontrar un nueve de garantías. Eddahchouri terminó como máximo goleador del equipo con doce tantos, pero nunca logró hacerse indiscutible, mientras que Mulattieri tampoco encontró la continuidad esperada y finalizó con cuatro goles. Mucho menos protagonismo tuvo Cristian Herrera, que apenas disputó 195 minutos en Liga y ni siquiera se estrenó de cara a portería.

Consciente de ese escenario y de la exigencia que supone competir en la máxima categoría, Bil no ha bajado el ritmo durante el verano. Antes incluso del inicio de la pretemporada, mostró en sus redes sociales el intenso trabajo que ha realizado durante las vacaciones en busca de su mejor versión. De hecho, durante las primeras sesiones en Abegondo ya se ha podido apreciar un evidente cambio físico fruto de un plan con el que pretende responder a las exigencias que plantea la máxima categoría.

Bil, a la espera de su competencia

Ese trabajo llega en un momento en el que Bil parte en una posición privilegiada dentro de la plantilla. Tras los cuatro fichajes ya confirmados, y el de Asp Jensen a pocas horas de hacerse oficial, Fernando Soriano tiene actualmente como una de sus prioridades incorporar uno o dos nueves que aporten experiencia y, sobre todo, garantía goleadora. Entre los nombres que han sonado con fuerza aparecen Ayoze y Morata, aunque por el momento la competencia del camerunés todavía no ha llegado.

Eddahchouri continúa ejercitándose en Abegondo y busca convencer a Hidalgo para recuperar protagonismo, pero Mulattieri ya regresó a Italia después de que el Deportivo decidiera no ejecutar la opción de compra y Cristian Herrera puso fin a su etapa como blanquiazul al concluir su contrato, un contexto que deja al camerunés como el único delantero con plaza asegurada.

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De hecho, fue precisamente la necesidad de gol en la punta del ataque la que le abrió las puertas del primer equipo. Bil se encontraba firmando en el Fabril una campaña sobresaliente en Segunda Federación, donde acumulaba doce goles en veinte partidos, cuando el técnico catalán decidió darle la oportunidad, una apuesta que se reafirmó cuando se optó por no reforzar la delantera en el mercado invernal. La respuesta del Bil no pudo ser mejor. Lejos de notarse el enorme salto de categoría, se adaptó con una rapidez sorprendente al fútbol profesional y terminó la temporada con 17 partidos disputados, diez de ellos como titular, y acabó convirtiéndose en un fijo en el once deportivista. Sus seis goles fueron decisivos en la recta final del campeonato y, sobre todo, quedaron para el recuerdo los dos tantos que firmó en Valladolid para certificar el regreso del Deportivo a la máxima categoría ocho años después.

Bil Nsongo, celebrando el ascenso en el José Zorrilla Fernando Fernández

Más allá de las cifras, el delantero convenció por su capacidad para competir de tú a tú con cualquier central que se le ponía por delante. Su potencia física, su facilidad para jugar de espaldas y su capacidad para fijar a la defensa ofrecieron al cuadro coruñés alternativa que hasta entonces no había encontrado durante el curso. “No me había parado a pensarlo así, pero la verdad es que puede ser que Bil cumpla un poco de todo. Hubo un momento en el que nos venían a presionar muy alto y estábamos sufriendo porque no éramos capaces de aguantar el balón. Y la aparición de Bil ha sido excelente para nosotros”, explicó Antonio Hidalgo en una entrevista con Dxt Campeón ante la pregunta de si el fabrilista reunía las características tanto de Eddahchouri como de Mulattieri.

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Su espectacular irrupción no solo tuvo continuidad en el campo, sino que también fue prioritaria en los despachos. El pasado 12 de junio, el Deportivo anunció la renovación del delantero hasta 2030 y dejó atrás su etapa en el Fabril para convertirse, de pleno derecho, en futbolista de Primera División. Esta ampliación de contrato fue el reconocimiento a una progresión meteórica desde su llegada a A Coruña en agosto de 2024. Procedente del Canon Sportif de Yaoundé, de la máxima categoría camerunesa, aterrizó inicialmente como una apuesta de futuro tras ser seguido por el departamento de scouting de la entidad herculina.

Firmó por una temporada con opción de ampliación, aunque su continuidad llegó incluso a estar en duda. En julio del año pasado, Ismael Arilla, director de fútbol formativo del Deportivo, desveló que la idea inicial del club era no ejecutar esa cláusula de renovación, pero fue el propio Bil quien transmitió a la entidad su deseo de seguir creciendo en A Coruña. Una decisión que ha terminado siendo un éxito tan apenas unos meses después y que ahora puede continuar en Primera División.