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Dépor

Ya a la venta las entradas para los amistosos del Deportivo ante la SD Compostela y el CD Lugo

El conjunto coruñés comenzará los partidos de la pretemporada en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro

Esther Durán
11/07/2026 16:41
SD Compostela Dépor @FernandoFernandez (1)
Kevin Sánchez, durante el partido ante la SD Compostela de la pretemporada 2025-26
Archivo DXT
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Tras completar la primera semana de trabajo de la pretemporada 2026-27, el Deportivo ya pone el foco en los primeros amistosos del verano. Con la carga física propia de los primeros días ya en marcha, el siguiente objetivo del conjunto de Antonio Hidalgo pasa por los primeros ensayos que servirán para preparar el regreso a Primera División. El primer compromiso llegará el próximo sábado 18 de julio (20.00 horas), cuando el conjunto blanquiazul se enfrente a la SD Compostela, recién ascendido a Segunda RFEF, en el estadio Vero Boquete de San Lázaro. Será la primera oportunidad para ver en acción al nuevo Deportivo y los primeros minutos de los nuevos fichajes. Los aficionados blanquiazules ya pueden empezar a organizarse para acompañar al equipo, ya que las entradas para dos de los primeros encuentros ya están disponibles.

El club santiagués ha puesto a la venta las localidades para la afición deportivista que estará ubicada en la grada de Preferencia a un precio de 15 euros para adultos y 5 para los menores de entre 3 y 17 años. Los tickets se pueden adquirir a través de la página web Compralaentrada.

Además, el club también ha informado de que las entradas para el amistoso ante el Lugo en A Magdalena, Vilalba, ya se pueden adquirir a través de la web de Foroentradas. El encuentro se disputará el miércoles 29 de julio, unos días antes de que la expedición blanquiazul ponga rumbo a su gira por Alemania e Italia. En este caso, el precio para acudir al estadio será de 18 euros para los mayores de 16 años y de 10 euros para los menores de esa edad, mientras que los niños de hasta 4 años podrán acceder de manera gratuita.

De esta manera, y con la primera semana de entrenamientos ya superada, el balón empezará a cobrar protagonismo en los próximos días. 

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