Fernando Soriano invierte en el divino tesoro para el Deportivo

Amatucci en su primer entrenamiento con el Deportivo RCD

A finales del pasado mes de junio, con la temporada ya finalizada y el ascenso a Primera División asegurado, el Deportivo puso en marcha la planificación de su regreso a la élite. Mientras la dirección deportiva trabajaba en la confección de la nueva plantilla, Massimo Benassi dejó claro en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport cuál sería la hoja de ruta que se iba a seguir desde los despachos.

El director general de la entidad herculina afirmó que una de las razones por las que se logró el objetivo fueron las nuevas incorporaciones y la apuesta por las categorías inferiores. Además, señaló que invertir en la formación es una norma no escrita en Abegondo, pero aceptada por todos, y que mantendrían su filosofía el próximo curso en la máxima categoría. "El 25% de la plantilla del primer equipo debe provenir de la cantera y al menos el 50% debe ser menor de 26 años”, afirmó el italiano, explicando una línea de trabajo que ya se está viendo reflejada en los primeros movimientos del mercado estival.

El mercado de fichajes más madrugador de Fernando Soriano con el Deportivo Más información

Y es que las cuatro incorporaciones realizadas hasta el momento tienen un denominador común: la juventud. Todos los futbolistas fichados por el club coruñés este verano han nacido en el año 2000 o posteriores, una muestra de que se está construyendo un equipo mirando al presente, pero también al futuro, y que la prioridad es apostar por perfiles con proyección y capacidad de crecimiento dentro de una idea que pretende consolidarse en la máxima categoría durante las próximas temporadas.

De los nuevos fichajes, el mayor es Leo Román, ya que cumplió 26 años apenas unos días después de anunciarse su incorporación. Por detrás aparecen Lorenzo Amatucci, nacido en 2004, Teun Gijselhart, de 2005, y Bright Ede, de 2007, quien es actualmente el futbolista más joven del grupo. A ellos se unirá en breve Asp Jensen, cuya llegada está pendiente de hacerse oficial y que nació en 2006, por lo que también encaja dentro de la línea marcada por la dirección deportiva.

Solo siete nacidos en los 90

El rejuvenecimiento del vestuario no solo se explica por las llegadas, también ha estado muy condicionado por las salidas que se han producido desde el final de la pasada campaña. De hecho, prácticamente todos los futbolistas que abandonaron Riazor pertenecían al grupo de mayor edad de la plantilla. A sus 37 años, Sergio Escudero era el veterano, y a este adiós se sumaron los de Cristian Herrera (1991) y Petxarroman (1997), además de los que regresaron a sus respectivos clubes tras finalizar sus cesiones: Stoichkov de 1993 y Gragera y Mulattieri, ambos del 2000.

El resultado de todos esos movimientos deja una fotografía muy clara del equipo que está confeccionando Fernando Soriano. Ahora, los jugadores nacidos antes del 2000 son minoría dentro del vestuario y tan solo siete pertenecen a esa selección. Los más veteranos son Ximo Navarro (1990), José Ángel (1992), aunque su continuidad todavía está pendiente de resolverse, y Germán Parreño (1993). Les siguen Diego Villares y Miguel Loureiro, que ambos alcanzan este año la treintena (1996), y completan la lista Riki, nacido en 1997, y Álvaro Ferllo, de 1998. Por otro lado, el 2000 cuenta con una gran representación con Leo Román, Arnau Comas, Quagliata y Eddahchouri.

Asp Jensen y otros cuatro fichajes para poner la guinda al mercado del Deportivo Más información

A partir de ahí, el resto pertenece ya al siglo XXI. Adrià Altimira y Luismi Cruz nacieron en el 2001, Eric Puerto, Mario Soriano y Yeremay Hernández al año siguiente, del 2003 son Dani Barcia y Charlie Patiño, y Lorenzo Amatucci y Bil Nsongo del 2004. Por último, entre los más jóvenes se encuentran Noubi, Gijselhart, David Mella (2005) y el recién llegado Bright Ede (2007), que es actualmente el benjamín de la plantilla blanquiazul. Un puesto que no le quitará de Asp Jensen cuando se oficialice su fichaje, ya que el centrocampista cumplió el pasado mes de enero los 20 años.

La composición actual del vestuario demuestra que la apuesta por la juventud ya no está solo en la cantera, sino también en la política de fichajes. El mercado para el Deportivo todavía está lejos de darse por cerrado y se esperan al menos cuatro caras nuevas más, además del danés, en las que la prioridad será rodear a las promesas de otros perfiles que aporten veteranía, experiencia, liderazgo y capacidad de asumir responsabilidades en un equipo recién ascendido a la máxima categoría.