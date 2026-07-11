Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo se adelanta en el mercado de los ascendidos

Por el momento, el club blanquiazul ha firmado a más futbolistas que Racing y Málaga juntos

Yago Freire
11/07/2026 04:10
Yeremay encara en carrera a Mantilla del Racing
Yeremay encara en carrera a Mantilla del Racing
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El mercado de verano ya se ha empezado a mover en Primera División, especialmente en A Coruña. La dirección deportiva ya ha firmado la contratación de cuatro futbolistas (Gijselahrt, Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci) y está a la espera de cerrar la quinta incorporación en las próximas horas con la llegada de Jonathan Asp Jensen. Por otro lado, Racing y Málaga (equipos que acompañaron al cuadro blanquiazul en el ascenso a LaLiga EA Sports) han tenido un inicio menos ajetreado.

El Racing ha cerrado tres nuevos fichajes, aunque dos de ellos ya pertenecían a la plantilla del curso pasado y seguirán en Santander después de que el club haya ejecutado sus cláusulas de compra. El conjunto cántabro anunció el regreso de Sergio Canales 16 años después, siendo su primera cara nueva procedente del Monterrey donde había jugado en los últimos tres años y con el que no renovó su contrato.

El mercado de fichajes de Primera División, en directo

El mercado de fichajes de LaLiga EA Sports, en directo

Más información

El mediapunta santanderino volvió al Racing de forma libre a diferencia de Asier Villalibre y Facu González. Por el punta vasco que marcó 16 goles en LaLiga Hypermotion, el club estuvo obligado a abonar alrededor de un millón de euros al Alavés tras lograr el ascenso. También existía una cláusula de compra obligatoria en caso de conseguir el objetivo por el central Facu González, cedido por la Juventus. El cuadro racinguista pagó alrededor de dos millones de euros al club italiano por el defensor uruguayo que disputó 28 encuentros la campaña pasada.

Desde Santander, también han firmado a Belal Ateya aunque no tendrá ficha con el primer equipo, pero sí estará en dinámica con el conjunto de José Alberto. En resumen, hasta ahora el Racing ha cerrado tres fichajes -dos de ellos de forma obligatoria- con un coste total de aproximadamente tres millones de euros.

Por otro lado, el verano del Málaga ha destacado más por sus salidas que por sus nuevas altas. Los albicelestes de momento no han firmado a ningún futbolista, mientras que sí ha hecho oficial las bajas del exdeportivista Javi Montero (que no cuenta en los planes del club en Primera a pesar de haber jugado 30 partidos en Segunda) y de Darko Brasanac.

Lucas Pérez salta sobre Miguel Torres en el último duelo entre Dépor y Málaga en Primera, en 2018

Málaga y Dépor, dos trayectorias paralelas hasta volver a Primera

Más información

El cuadro andaluz también ha tenido que decirle adiós a Carlos Dotor tras terminar su ciclo de cesión por una temporada procedente del Celta. El centrocampista tuvo una notable participación con 40 duelos disputados, un gol anotado y cinco asistencias. Además, Víctor García, Dorrio, Juanpe, Luismi Sánchez y Gabilondo terminaron contrato. Quien sí han anunciado que va a seguir es el delantero centro Eneko Jauregi, renovado hasta 2027.

Con sus cuatro fichajes, el Dépor es el equipo de los ascendidos que más ha invertido económicamente y el que ha cerrado más incorporaciones, superando al Racing (3) y al Málaga que todavía no se ha estrenado.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bil Nsongo en la segunda sesión de entrenamiento en AbegondoSegundo entrenamiento del Deportivo de pretemporada en Abegondo

El Deportivo espera por la delantera en el mercado
Yago Freire
Yeremay encara en carrera a Mantilla del Racing

El Deportivo se adelanta en el mercado de los ascendidos
Yago Freire
La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo

Más de 5.000 deportivistas ya han renovado su abono
Jorge Lema
Asamblea de la Federación de Peñas en la Torre de Marathon

El Deportivo no prorrogará el convenio con la Federación de Peñas y abre un nuevo marco de colaboración
Sergio Baltar