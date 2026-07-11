El Deportivo se adelanta en el mercado de los ascendidos

Yeremay encara en carrera a Mantilla del Racing Germán Barreiros

El mercado de verano ya se ha empezado a mover en Primera División, especialmente en A Coruña. La dirección deportiva ya ha firmado la contratación de cuatro futbolistas (Gijselahrt, Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci) y está a la espera de cerrar la quinta incorporación en las próximas horas con la llegada de Jonathan Asp Jensen. Por otro lado, Racing y Málaga (equipos que acompañaron al cuadro blanquiazul en el ascenso a LaLiga EA Sports) han tenido un inicio menos ajetreado.

El Racing ha cerrado tres nuevos fichajes, aunque dos de ellos ya pertenecían a la plantilla del curso pasado y seguirán en Santander después de que el club haya ejecutado sus cláusulas de compra. El conjunto cántabro anunció el regreso de Sergio Canales 16 años después, siendo su primera cara nueva procedente del Monterrey donde había jugado en los últimos tres años y con el que no renovó su contrato.

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El mediapunta santanderino volvió al Racing de forma libre a diferencia de Asier Villalibre y Facu González. Por el punta vasco que marcó 16 goles en LaLiga Hypermotion, el club estuvo obligado a abonar alrededor de un millón de euros al Alavés tras lograr el ascenso. También existía una cláusula de compra obligatoria en caso de conseguir el objetivo por el central Facu González, cedido por la Juventus. El cuadro racinguista pagó alrededor de dos millones de euros al club italiano por el defensor uruguayo que disputó 28 encuentros la campaña pasada.

Desde Santander, también han firmado a Belal Ateya aunque no tendrá ficha con el primer equipo, pero sí estará en dinámica con el conjunto de José Alberto. En resumen, hasta ahora el Racing ha cerrado tres fichajes -dos de ellos de forma obligatoria- con un coste total de aproximadamente tres millones de euros.

Por otro lado, el verano del Málaga ha destacado más por sus salidas que por sus nuevas altas. Los albicelestes de momento no han firmado a ningún futbolista, mientras que sí ha hecho oficial las bajas del exdeportivista Javi Montero (que no cuenta en los planes del club en Primera a pesar de haber jugado 30 partidos en Segunda) y de Darko Brasanac.

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El cuadro andaluz también ha tenido que decirle adiós a Carlos Dotor tras terminar su ciclo de cesión por una temporada procedente del Celta. El centrocampista tuvo una notable participación con 40 duelos disputados, un gol anotado y cinco asistencias. Además, Víctor García, Dorrio, Juanpe, Luismi Sánchez y Gabilondo terminaron contrato. Quien sí han anunciado que va a seguir es el delantero centro Eneko Jauregi, renovado hasta 2027.

Con sus cuatro fichajes, el Dépor es el equipo de los ascendidos que más ha invertido económicamente y el que ha cerrado más incorporaciones, superando al Racing (3) y al Málaga que todavía no se ha estrenado.