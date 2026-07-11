El Deportivo espera por la delantera en el mercado

Bil Nsongo en la segunda sesión de entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

El Deportivo no ha frenado su ritmo con el inicio de mercado. Antes de que este mismo comenzara, el club ya había cerrado la llegada de Teun Gijselhart para reforzar el centro del campo, y menos de dos semanas después de su apertura, la dirección deportiva firmó a tres futbolistas más: Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci. Además de haber tenido que abonar una cantidad por todos ellos para hacerse con sus servicios, los cuatro también coinciden en que ninguno es delantero.

Fernando Soriano ha podido cerrar la portería con el pago de la cláusula al Mallorca por Leo Román, y también ha conseguido tachar de su lista su primera contratación de un central zurdo con la firma de Bright Ede. Al mismo tiempo, Gijselhart y Amatucci han aterrizado en A Coruña con perfiles de centrocampistas.

Además, el Deportivo está a punto de incorporar a otro nuevo futbolista. Jonathan Asp Jensen llegó este viernes a la ciudad para firmar su contrato con la entidad herculina procedente del Bayern Múnich. La posición preferida del danés de 20 años es la mediapunta, aunque en alguna ocasión también ha ocupado la banda izquierda y puntualmente la banda derecha.

Sin embargo, desde la parcela deportiva del club blanquiazul de momento no se ha oficializado ningún movimiento de entrada para la delantera, pero sí se han cerrado operaciones de salida. De esta manera, Cristian Herrera, Samuele Mulattieri y Luis Chacón (tres jugadores de demarcación ofensiva) se han desvinculado del club por fin de contrato, por terminar su cesión y por un traspaso respectivamente.

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Ofertas por el '9'

El club sí que ha estrechado contactos por delanteros centro. Tal y como se ha comentado en DXT Campeón en los últimos días, Álvaro Morata y Ayoze Pérez son los futbolistas favoritos del Dépor para esa demarcación. La entidad busca un perfil más contrastado en la máxima categoría del fútbol español y, sobre todo, con capacidad para garantizar números en forma de goles.

El Dépor ya ha movido ficha por Morata y le ha trasladado una importante propuesta. El madrileño de 33 años es propiedad del Como, club con el que disputó 30 encuentros el curso pasado y solamente anotó un gol en la Copa, por lo que para firmarlo primero tendría que llegar a un acuerdo con el conjunto italiano.

Por su parte, Ayoze Pérez también es uno de los pretendientes para ser el ariete blanquiazul. En la última temporada con el Villarreal marcó siete goles y repartió cinco asistencias en 33 partidos, y hace dos cursos fue el quinto máximo goleador de LaLiga EA Sports con 19 dianas en 30 duelos. El tinerfeño, que también fue campeón de la Eurocopa 2024 con España, no le faltan equipos interesados y en Primera el Celta también le sigue muy de cerca.

El Deportivo también se ha lanzado por el fichaje de Fede Viñas que pertenece al Club León, pero esta última campaña ha jugado cedido en el Real Oviedo en Primera. Con el conjunto asturiano, el delantero uruguayo marcó nueve goles y dio un pase de gol, siendo el máximo goleador del equipo y el principal dueño de la punta de lanza.

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También han sonado otros nombres como el de Joselu Mato, aunque por el momento no ha habido contactos entre el delantero gallego y el club blanquiazul para repetir la experiencia de la temporada 2016-17 con el de Silleda en Riazor.

Incógnitas en los extremos

En el esquema de Antonio Hidalgo parece no haber cabida para las bandas ofensivas. En el tramo final liguero, el técnico catalán apostó por un 3-5-2 con los tres centrales y dos carrileros ofensivos como Altimira y Quagliata. Uno de los extremos de la plantilla, Luismi Cruz, jugó por el centro en la posición de mediapunta en los últimos encuentros del conjunto blanquiazul en LaLiga Hypermotion.

De momento, no ha sonado ningún futbolista que pueda jugar en esa posición y queda la duda de si el club se plantea cerrar alguna operación, teniendo en cuenta que ahora mismo en la plantilla están Yeremay Hernández, David Mella y Luismi (y sabiendo también que Altimira hizo de extremo en las últimas jornadas en Segunda División).

Con todo ello, la parcela ofensiva del equipo coruñés se conforma por seis futbolistas. A los tres extremos mencionados hay que sumarle los dos arietes actuales, Bil Nsongo, Zakaria Eddahchouri y Bouldini. Todo apunta a que el atacante camerunés, con ficha de filial este último curso, continuará en el primer equipo a las órdenes de Hidalgo, pero la continuidad de Zaka todavía no está garantizada y Bouldini tiene todas las papeletas para salir. Esta salida haría todavía más necesaria la incorporación de un delantero centro.