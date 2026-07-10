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Dépor

Oficial | El Deportivo anuncia la salida de Petxarroman

El lateral diestro tenía contrato hasta 2028 y abandona el club después de estar cedido en el Andorra la pasada campaña

Yago Freire
10/07/2026 13:35
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Continúan las salidas en el Deportivo. Tras la marcha de Luis Chacón rumbo al Real Valladolid en forma de traspaso, el club ha anunciado en un breve comunicado que Alex Petxarroman no continuará después de dos temporadas ligado a la entidad. El lateral derecho tenía contrato hasta 2028, pero su etapa en Riazor finaliza de forma definitiva y su próximo destino apunta a seguir siendo la categoría de plata en las filas del Ceuta.

Petxa llegó a A Coruña en verano de 2024, en el año de regreso al fútbol profesional, procedente del Andorra donde había jugado 44 partidos en dos campañas en LaLiga Hypermotion. En el Dépor, el futbolista vasco disputó un total de 28 encuentros, de los cuales 17 fueron de titular y repartió dos asistencias

Tras este breve recorrido con la camiseta blanquiazul, en el que se consiguió la permanencia en LaLiga Hypermotion, volvió al conjunto andorrano en calidad de cedido en esta última temporada y ahora se desvincula del club con la intención de encontrar rápido nuevo equipo, siendo el cuadro caballa su pretendiente más firme. Con el Andorra no tuvo oportunidad de enfrentarse al cuadro deportivista porque en la ida estuvo enfermo y en la vuelta no podía jugar por una cláusula en su contrato.

Yeremay y Bouldini, durante el Dépor-Burgos en Riazor de inicios de la 2025-26

El club trabaja en las salidas para hacer hueco a los fichajes

Más información

El jugador donostiarra de 29 años busca su sexta experiencia de clubes después de su paso en el Gernika, Real Sociedad B, Athletic Club, Andorra y Deportivo, en los que ha disputado 183 duelos en total.

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