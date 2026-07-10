Más de 5.000 deportivistas ya han renovado su abono

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo Quintana / Patricia G. Fraga

Después de poco más de dos días de campaña de abonados, más de 5.000 socios ya tienen el carné del Deportivo para acudir a Riazor en la temporada 2026-27. El club blanquiazul facilitó en la tarde del viernes la primera cifra de renovaciones, que se fija en 5.395 fieles que ya se han subido al barco para el regreso a Primera División.

Será interesante ver cómo evoluciona el ritmo de renovaciones después de la polémica con la que ha arrancado la campaña de abonados. Las medidas restrictivas que el Dépor ha puesto sobre la mesa para los socios de Marathon Inferior han generado un profundo malestar en buena parte de la afición, que encabezada por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces está haciendo un llamamiento al deportivismo para que no renueven sus carnés de cualquier grada.

Convocan una manifestación contra las nuevas normas para ser socio del Deportivo en Marathon Inferior Más información

De momento, la tensión y la subida de precios, otro de los factores que se ha encontrado con una respuesta negativa por parte de algunos seguidores, no ha impedido que numerosos aficionados hayan apostado de forma rápida por renovar su localidad en el estadio de Riazor.

Calma tensa

Después de que la Federación de Peñas anunciase el jueves una manifestación y el estudio de medidas legales, la próxima semana puede dejar movimientos importantes en lo que respecta a una relación entre club y parte de su masa social que ahora mismo está muy distanciada.

El Deportivo no prorrogará el convenio con la Federación de Peñas y abre un nuevo marco de colaboración Más información

Además, el Deportivo anunció también este mismo viernes que no renovará el convenio con las peñas y que abre ahora un periodo de diálogo para estudiar un nuevo marco de colaboración.