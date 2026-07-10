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Dépor

El mercado de fichajes más madrugador de Fernando Soriano con el Deportivo

El director deportivo ha firmado su récord de incorporaciones a 10 de julio desde que llegó al club blanquiazul

Jorge Lema
Jorge Lema
10/07/2026 04:15
Fernando Soriano, durante una rueda de prensa esta temporada
Fernando Soriano, durante una rueda de prensa esta temporada
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No está queriendo Fernando Soriano dejar los deberes para el tramo final de la ventana de fichajes, por eso ha firmado el arranque de mercado más madrugador desde que asumió la dirección de fútbol del Deportivo. El maño ha sido siempre paciente y ha tratado de esperar a que aparecieran las mejores opciones en las últimas semanas de plazo, cuando a todos los equipos les entran las prisas y suele salir vencedor el que sabe mantener la calma. Pero con el regreso a Primera ha cambiado el paso y cuando apenas han pasado diez días desde que se levantara la persiana, el club blanquiazul ya ha cerrado cuatro incorporaciones.

Cuatro futbolistas que Antonio Hidalgo ya tiene a su disposición prácticamente desde el minuto uno de la pretemporada, un privilegio del que él mismo no pudo disfrutar el verano pasado, pero tampoco en su momento Imanol Idiakez en ninguno de los dos veranos en los que empezó dirigiendo al cuadro herculino. En su primera temporada como director deportivo, Fernando Soriano se estrenó con los refuerzos de Paris Adot y Germán Parreño, que llegaron a A Coruña recién estrenado julio. Hoy hace tres años firmó el tercero, un Mikel Balenziaga que elegía Riazor para el tramo final de su carrera.

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Todavía más se dilató el primer refuerzo en 2024, el del regreso al fútbol profesional. Idiakez arrancó el curso sin ninguna cara nueva en Abegondo y no fue hasta el 12 de julio cuando el Deportivo anunció a Luis Chacón, que estrenó un mercado en el que acabaría saliendo antes del cierre en su primera cesión a la Cultural Leonesa.

El año pasado Soriano se dio prisa, pero en un movimiento que desde el inicio estaba destinado a ser un paso intermedio. Jairo Noriega regresaba al Dépor antes de finalizar junio, pero el 4 de julio ya estaba poniendo rumbo al Racing de Ferrol. Antes del día 10 solo había dos fichajes, los de Lucas Noubi y Arnau Comas, una reconstrucción de la defensa más que necesaria después de las salidas de Pablo Martínez, Jaime Sánchez y la posterior de Pablo Vázquez.

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En una entrevista en AS poco después de conseguir el ascenso, el responsable de la configuración de la plantilla del Dépor aseguró que habría que tener paciencia en este mercado, pero hasta el momento ha sabido moverse con agilidad para poner las primeras piedras del proyecto de regreso a la máxima categoría.

Queda más de mes y medio para que se cierre la ventana estival, tiempo suficiente para poner el broche y también para que puedan producirse varias sorpresas.

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