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Dépor

El Deportivo no prorrogará el convenio con la Federación de Peñas y abre un nuevo marco de colaboración

El club revisará cuestiones como las entradas para los partidos como visitante, el registro de peñistas y los mecanismos de prevención de incidentes

Sergio Baltar
10/07/2026 19:04
Asamblea de la Federación de Peñas en la Torre de Marathon
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En pleno clima de malestar entre una parte de la afición por las nuevas condiciones para los abonados de Marathon Inferior y con una manifestación convocada para la próxima semana, el Deportivo anunció este viernes que no procederá a la prórroga automática del convenio de colaboración que mantiene con la Federación de Peñas desde 2017. En su lugar, el club abrirá un periodo de diálogo para trabajar en un nuevo marco de colaboración con el movimiento peñista.

La entidad enmarca esta decisión dentro de un proceso de actualización del modelo de relación de las peñas con el objetivo de adecuarlo al marco legal en materia de espectáculos públicos y a la normativa de LaLiga. El Deportivo explica que pretende avanzar hacia un modelo "más cercano, transparente, participativo y útil para todas las partes", pero también "más exigente y responsable" en materia de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

El club subraya que la posibilidad de no prorrogar el convenio ya estaba prevista en el propio acuerdo firmado en 2017 y sostiene que este nuevo escenario representa una oportunidad para revisar, actualizar y mejorar los mecanismos de relación existentes.

Según recoge el comunicado, el objetivo es reforzar el vínculo mediante una comunicación más fluida y unos procedimientos que garanticen criterios de equidad e igualdad de oportunidades para el conjunto de la masa social deportivista.

Durante este periodo de revisión, el Deportivo señala que se estudiarán distintos aspectos del modelo actual. Entre ellos figuran los relacionados con la gestión de entradas para los partidos como visitante, los sistemas de registro de peñistas y los mecanismos de prevención y respuesta frente a cánticos ofensivos e incidentes. La entidad añade que el objetivo es anticipar riesgos, actuar con mayor rapidez ante comportamientos contrarios a la normativa y lograr que las peñas sean parte activa en la consecución de espacios más seguros y respetuosos.

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Convocan una manifestación contra las nuevas normas para ser socio del Deportivo en Marathon Inferior

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El comunicado concluye reiterando el reconocimiento del Deportivo al papel de las pelas en la vida del club y asegura que su apoyo, compromiso, presencia en desplazamientos y sentimiento deportivista seguirán siendo "un pilar clave". Asimismo, insiste en que este proceso se afronta desde la voluntad del diálogo, escucha y construcción conjunta, y que su finalidad no es cambiar la esencia del peñismo deportivista, sino "de reforzarla, dotándola de un marco de relación más actualizado".

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