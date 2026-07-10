El Dépor extiende su idilio reciente con el fútbol italiano 

Michele Somma en el Ponferradina-Deportivo de la temporada 2019-2020 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Italia está de moda en el Deportivo. A lo largo de la historia del club, muy pocos futbolistas italianos han recorrido los pasillos de Abegondo. Sin embargo, la llegada de Giacomo Quagliata la pasada temporada, la cesión de Samuele Mulattieri y el reciente fichaje de Lorenzo Amatucci han reforzado la presencia de jugadores transalpinos en el conjunto blanquiazul. De hecho, antes de ellos solo dos futbolistas azzurros habían vestido la camiseta del Dépor.

Michele Somma

El defensa, natural de Salerno, llegó a Coruña en el verano de 2018 como el último refuerzo para completar la zaga deportivista. Aterrizó como agente libre después de que el Bari desapareciera por sus problemas económicos y estaba llamado a cubrir la vacante dejada por Raúl Albentosa en una temporada en la que el objetivo era regresar de inmediato a Primera División.

Su etapa en el Dépor estuvo marcada por las lesiones y la falta de continuidad. En el plano colectivo tampoco acompañaron los resultados: en su primera campaña el equipo cayó ante el Mallorca en la final del playoff de ascenso y, en la segunda, se consumó el descenso a 2ªB. Abandonó el club en 2020 tras disputar 29 partidos y marcar dos goles.

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Samuele Longo

Junto a Michele Somma llegó otro italiano, Samuele Longo, cedido por el Inter de Milán. El delantero véneto aterrizaba en Riazor después de una larga serie de cesiones en las que nunca terminó de consolidarse.

Su paso por el Deportivo fue muy fugaz. En el mercado de invierno de la temporada 2019/20, el club coruñés y el Inter acordaron poner fin a su cesión tras un rendimiento muy por debajo de las expectativas. En media temporada disputó 15 partidos y anotó un único gol.

Samuele Mulattieri

Después de asegurar la permanencia en su regreso al fútbol profesional, el Deportivo reforzó su ataque con la cesión de Samuele Mulattieri, procedente del Sassuolo.

El delantero italiano nunca llegó a convertirse en un fijo en el once de Antonio Hidalgo. A lo largo de la temporada alternó la titularidad con Zakaria y, en el tramo final del curso, Bil Nsongo terminó ganándose un puesto en el equipo. Aunque no alcanzó las cifras goleadoras que se esperaban de él, apareció en momentos importantes para ayudar al Dépor a ascender. Cerró la temporada con 32 partidos, cuatro goles y una asistencia.

Giacomo Quagliata

Hasta la fecha, Quagliata ha sido el italiano que mejor rendimiento ha ofrecido en el conjunto coruñés. El lateral izquierdo llegó procedente del Cremonese y desde su debut se hizo con un puesto en el once inicial.

Su primera temporada en A Coruña fue sobresaliente. Se convirtió en una pieza imprescindible para Antonio Hidalgo y desempeñó un papel fundamental en el ascenso del equipo a Primera División. Hasta el momento acumula 40 partidos con la camiseta blanquiazul, en los que ha marcado dos goles y ha repartido una asistencia.

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Lorenzo Amatucci

El último en incorporarse a la lista es Lorenzo Amatucci. El centrocampista italiano, de 22 años, ha firmado con el combinado herculino hasta 2031 después de que el club abonara 2,5 millones de euros a la Fiorentina por su traspaso.

Llega a Riazor tras completar una destacada temporada como cedido en la UD Las Palmas, donde disputó 42 partidos (40 de ellos como titular) y repartió cuatro asistencias. Fue uno de los futbolistas más importantes del conjunto canario gracias a su regularidad, su capacidad para organizar el juego y su equilibrio en tareas defensivas. Ahora afronta el reto de convertirse en el quinto futbolista italiano que defienda la camiseta del Deportivo y de mantener la buena imagen que dejó su última campaña en el fútbol español.