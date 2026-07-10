Asp Jensen y otros cuatro fichajes para poner la guinda al mercado del Deportivo

Bright Ede y Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

Antes de que comenzase el mercado de fichajes, el Deportivo dejó clara cuál sería su hoja de ruta para afrontar el regreso a Primera División. Fernando Soriano habló de que llegarían a Riazor entre siete y diez futbolistas para elevar el nivel competitivo y adaptarse a las exigencias de la máxima categoría. Y apenas unos días después de la apertura de la ventana estival, la dirección deportiva ya ha dado pasos importantes y el proyecto empieza a tomar forma. Con cuatro fichajes oficiales y la llegada de Asp Jensen prácticamente cerrada (está previsto que aterrice en A Coruña este mismo viernes), el conjunto blanquiazul ya tendría cubiertas cinco de las operaciones previstas, pero aún quedan varias caras nuevas por llegar a Abegondo, ya que la entidad herculina todavía quiere reforzarse en todas las líneas antes del 1 de septiembre.

El club coruñés ya ha oficializado cuatro incorporaciones: Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede y el último en llegar, Lorenzo Amatucci. A ellos se unirá en las próximas horas Asp Jensen, cuyo acuerdo con el Bayern está cerrado y, salvo sorpresa de última hora, el centrocampista danés se convertirá en el quinto refuerzo del verano. Sin embargo, el mercado para los blanquiazules está lejos de darse por cerrado y toca ahora poner la guinda cubriendo varios puestos que todavía reclaman soluciones que vengan de fuera:

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Apuntalar la defensa

En cuanto a la defensa, la llegada de Bright Ede aumenta la competencia en el eje de la zaga, donde Antonio Hidalgo cuenta actualmente con Arnau Comas, Dani Barcia, Lucas Noubi y ahora también con el polaco. Además, Miguel Loureiro ocupó la mayor parte de la pasada temporada la posición de central debido a las necesidades del equipo y Ximo Navarro también podría actuar en esa demarcación. Todavía queda conocer el sistema con el que el técnico catalán decidirá jugar el próximo curso y si la confección de la plantilla pudiera estar enfocada hacia competir con una defensa de tres, pero mientras, el Deportivo sigue en la búsqueda de otro central, con experiencia y liderazgo, para que complemente una línea defensiva que hasta el momento se presenta muy joven. Otra de las prioridades se encuentra en el lateral izquierdo, ya que, tras la salida de Sergio Escudero, Giacomo Quagliata es el único jugador para ocupar esa posición.

Músculo para la medular

Con el centro del campo tampoco se ha terminado, aunque pueda parecer que ya está cubierto debido a que dos de los cuatro fichajes realizados hasta el momento llegaron para reforzar la sala de máquinas. Junto a Asp Jensen, todos responden a un perfil muy similar: calidad técnica, capacidad para asociarse, organizar, generar juego y llegar al área rival. Ahora el club coruñés busca un perfil diferente, más posicional, con capacidad para sostener al equipo sin balón, aportar equilibrio defensivo y capaz de liberar a jugadores más creativos como Mario Soriano, el único de los ocho centrocampistas que se encuentran ahora mismo haciendo la pretemporada con el Deportivo que tiene un puesto asegurado en la medular.

La importancia del gol

Por otro lado, y después de los últimos anuncios, actualmente la delantera es la posición que más atención concentra. El curso pasado, el cuadro blanquiazul tuvo dificultades para encontrar un punta que se hiciera con el puesto de forma definitiva y ni Eddahchouri, ni Mulattieri, ni Cristian Herrera consiguieron asentarse como la referencia ofensiva del equipo. Una situación que terminó llevando al fabrilista Bil Nsongo a asumir la responsabilidad en el tramo decisivo del campeonato, quien respondió con creces, hasta el punto de convertirse en uno de los héroes del ascenso gracias a los dos goles que anotó frente al Valladolid.

Su irrupción supone una pieza importante en los planes de Antonio Hidalgo, pero el Deportivo continúa en la búsqueda de puntas para asegurarse gol y no se descarta que puedan llegar incluso dos atacantes en esta ventana estival. Álvaro Morata y Ayoze Pérez son los favoritos de la dirección deportiva, dos operaciones complejas, pero que reflejan el tipo de futbolista que busca el conjunto herculino, un jugador con experiencia en Primera y con acierto de cara a portería. Desde Riazor ya se ha presentado una oferta importante al madrileño, a la vez que se mantienen conversaciones con el Como, mientras que el canario gusta por su olfato goleador, aunque el aspecto físico genera ciertas dudas.

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Con cuatro fichajes ya cerrados y el quinto a punto de aterrizar en A Coruña, la base del nuevo proyecto ya está en marcha, pero las próximas semanas serán decisivas para terminar de perfilar una plantilla que todavía espera varias caras nuevas con el objetivo de construir un grupo completo, equilibrado y preparado para competir con garantías y lograr cuanto antes el objetivo de la permanencia.