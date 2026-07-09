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Dépor

Oficial | Lorenzo Amatucci firma por el Deportivo 

El centrocampista italiano firma con el conjunto blanquiazul procedente de la Fiorentina hasta 2031

Dani Fernández
Dani Fernández
09/07/2026 09:03
Lorenzo Amatucci con la camiseta de la UD Las Palmas en Riazor
Lorenzo Amatucci con la camiseta de la UD Las Palmas en Riazor
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El Deportivo sigue dando forma a su proyecto de cara a la temporada 2026-27 y ya ha hecho oficial su tercer fichaje en este verano. Lorenzo Amatucci, centrocampista italiano de 22 años, aterriza en A Coruña procedente de la Fiorentina a cambio de dos millones y medio de euros. El curso pasado completó una notable temporada cedido en la UD Las Palmas, donde se consolidó como uno de los mejores mediocentros de LaLiga Hypermotion. El futbolista firma hasta 2031 y debutará en la máxima categoría del fútbol español vestido de blanquiazul.

La operación llevaba un par de días encarrilada después de que la dirección deportiva, encabezada por Fernando Soriano, tuviese el sí del jugador. A la entidad herculina tan solo le faltaba cerrar el acuerdo con el conjunto italiano. El Deportivo no ha facilitado las cifras de la operación, pero desde Italia apuntan a que ronda los dos millones de euros. De esta manera, la entidad herculina incorpora en propiedad también a su cuarta cara nueva. Un jugador que estaba considerado como uno de los mayores talentos de la cantera viola y que había despertado el interés de varios clubes italianos.

Amatucci llega después de disputar una campaña de enorme crecimiento con el combinado canario. Participó en 40 encuentros ligueros —38 de ellos como titular— y fue uno de los principales argumentos del conjunto isleño para pelear por el ascenso.  

Fue una pieza fija para Luis García del gracias a su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y criterio con la pelota. Aunque no destaca por sus cifras goleadoras, sí sobresale por su influencia en la construcción. Un activo muy presente a la hora de circular el balón. 

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Sus números reflejan el perfil de jugador que es. La pasada temporada fue el jugador que más faltas recibió de toda la Segunda División, el tercero que más cometió y, sin contar a los centrales, el segundo que más pases completó. Tan solo superado por Mario Soriano, con el que ahora compartirá la medular.  

Con su incorporación, Antonio Hidalgo gana un jugador que destaca en muchas facetas. Amatucci puede actuar como pivote o interior. Es intenso y agresivo sin balón y con buen entendimiento del juego, clave para poder liberar a Soriano de la base del centro del campo si lo desease el preparador catalán.

El Deportivo continúa siguiendo la estrategia de fichajes basada en jugadores jóvenes provenientes de ligas extranjeras y en propiedad. Los ingredientes que, junto a la experiencia de conocedores de la categoría como Leo Román, el club está echando en mano para confeccionar una plantilla que pueda asentar el proyecto en Primera División.

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