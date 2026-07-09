Morata y Ayoze, los máximos favoritos del Deportivo para la delantera

Álvaro Morata durante un partido de Serie A con el Como Como 1907

Mientras el balón ya rueda sobre el césped de Abegondo, la actividad en los despachos sigue siendo frenética. Apenas ha transcurrido una semana desde la apertura oficial del mercado y el club ya ha protagonizado un inicio especialmente movido, con tres fichajes confirmados, otras operaciones muy avanzadas y varias negociaciones abiertas.

A la espera de que Lorenzo Amatucci sea anunciado como nuevo jugador del Deportivo para las próximas cinco temporadas, la dirección deportiva también tiene muy encarrilada la llegada de Asp Jensen. Con ambas incorporaciones prácticamente resueltas, Fernando Soriano pasa página en su agenda y avanza a la posición de delantero centro, en búsqueda de un gran nombre. En esa lista, Álvaro Morata y Ayoze Pérez son los dos futbolistas favoritos del Deportivo.

El perfil está perfectamente definido. La entidad herculina busca un punta contrastado en Primera División y, sobre todo, con capacidad para garantizar una cuota goleadora que permita a los coruñeses afrontan con máximas garantías el objetivo de la permanencia.

El Deportivo gana la carrera por Asp Jensen Más información

Con esas instrucciones a seguir, han aparecido dos candidatos por encima del resto. Álvaro Morata y Ayoze Pérez son, a día de hoy, los futbolistas que más interesan a la dirección deportiva. Curiosamente, ambos fueron, junto a Oyarzabal, los delanteros de la selección española que conquistó la Eurocopa 2024, donde tuvieron un papel muy destacado. En especial el madrileño, que era el capitán del grupo y levantó el trofeo al cielo de Berlín.

El Deportivo ya ha movido ficha por Morata y le ha trasladado una importante propuesta. Mientras el futbolista estudia la oferta, el club blanquiazul mantiene negociaciones con el Como para encontrar una fórmula que satisfaga a la entidad italiana.

En Riazor consideran que reúne todas las condiciones que buscan para encabezar la parte ofensiva del delantero. Sin embargo, el último curso no fue especialmente brillante para él. Tan solo disputó nueve partidos como titular en la Serie A y no llegó a anotar ningún tanto.

Ayoze Pérez también ocupa un lugar preferente en la lista de prioridades. El internacional canario gusta por su facilidad para ver portería —en la temporada 2024-25 fue el quinto máximo goleador de la Liga, con 19 dianas—, aunque el aspecto físico genera ciertas dudas.

Viene de arrastrar unas molestias en el aductor que le apartaron de los terrenos de juego gran parte de la temporada. Marcelino García Toral le alineó 17 veces de inicio (tres de ellas en Champions League) de los 33 partidos en los que el tinerfeño estuvo disponible. Aún así, al canario le dio tiempo a marcar siete goles que ayudaron al submarino amarillo a quedar terceros en el campeonato regular.

Además de su historial de lesiones, la irrupción del Celta en la puja complica todavía más una negociación que ya de por sí se presenta exigente.

Opción Joselu

Otra de las opciones que se maneja es Joselu Mato. El delantero gallego quiere regresar a España y está dispuesto a rebajarse el sueldo para aterrizar en LaLiga, pero por el momento no existe ninguna oferta en firme por parte del Deportivo.