El Teresa Herrera recibe al Real Madrid en Riazor el día del eclipse solar

Una imagen del Teresa Herrera del 2013 entre el Deportivo y el Real Madrid, con Bicho pasando el balón ante Kaká y Jorge Casado Archivo DXT

Ya hay fecha y hora para la LXXXI edición del Teresa Herrera, una de las citas más esperadas en cada pretemporada del Deportivo. En esta ocasión, el decano de los trofeos veraniegos tendrá además varios alicientes. El primero es el rival, con el regreso a Riazor del Real Madrid después de su última participación en el torneo en 2013. El segundo es la fecha. Se disputará a partido único el próximo 12 de agosto a partir de las 21.00 horas, el día del eclipse de sol.

La cita supondrá el último encuentro de preparación para Antonio Hidalgo y los suyos, que pondrán fin a la pretemporada después de una gira por Alemania e Italia, midiéndose al conjunto blanco apenas unos días antes de recibir al Elche en el estadio herculino para disputar la primera jornada de Liga. De momento no hay horario confirmado para el estreno en el regreso a la máxima categoría, que se producirá en el fin de semana del 15 y 16 de agosto.

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El Teresa Herrera, que está incluido en el abono de temporada del equipo deportivista, tendrá doble jornada. Porque al día siguiente, el jueves 13, será el turno para la edición femenina, que enfrentará al Deportivo y al FC Porto a partir de las 17.00 horas.

Coincidencia con el eclipse

El inicio del encuentro en Riazor estará marcado todavía por la fase final del eclipse solar que tendrá lugar ese mismo 12 de agosto. El fenómeno comenzará a las 19.31 horas, alcanzando la totalidad sobre las 20.28 horas. El final del mismo tendrá lugar una hora más tarde, por lo que buena parte del primer tiempo se jugará bajo los efectos del eclipse.

Desde el Concello, que participa en la organización del Teresa Herrera en colaboración con el Deportivo, ya ha anunciado que activará un dispositivo especial para garantizar el correcto desarrollo de ambos eventos.