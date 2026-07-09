Cerebro y motor: las cinco fortalezas de Lorenzo Amatucci

Amatucci en su primer entrenamiento con el Deportivo ARCHIVO

Lorenzo Amatucci se ha convertido en la cuarta incorporación del Deportivo y la segunda en el centro del campo tras el fichaje de Teun Gijselhart . El pivote de 22 años ha disputado 42 partidos de los 44 que jugó el conjunto canario (contando los dos de playoff ante el Málaga) y ha comenzado de titular en 40. Con su llegada, el Dépor firma a un '6' que fue de los más destacados en su demarcación la campaña pasada en LaLiga Hypermotion.

Buen toque de balón

Como de costumbre, Las Palmas siempre firma a futbolistas habilidosos con el balón en los pies y Amatucci no fue la excepción. El nuevo jugador blanquiazul tuvo de media un 89% de precisión en todos sus pases el curso anterior, un 93% en campo propio y un 84% en campo contrario, según los datos de SofaScore. También fue uno de los muchos futbolistas de su equipo que se encargó de sacar el balón desde atrás debido a su buen toque.

El Teresa Herrera recibe al Real Madrid en Riazor el día del eclipse solar Más información

Además, durante su temporada en LaLiga Hypermotion realizó cuatro asistencias. Una de ellas fue precisamente contra el cuadro de Antonio Hidalgo en el 1-1 de la ida en Gran Canaria, donde colgó un balón lateral para el remate de volea de Jesé que ponía el empate definitivo.

Consistente

Una de las estadísticas que más prima en un futbolista es que sea capaz de hacerse con el balón en posesión en una disputa dividida. Y de eso va más que servido. Fue el segundo jugador con más duelos en el suelo ganados en toda la categoría con un total de 248, solo por detrás de los 292 de David Larrubia.

De hecho, del top 5 con más pugnas vencidas sobre el césped es el que mejor porcentaje tiene con un 58,35% por delante del ya mencionado extremo del Málaga y de Yeremay, Iván Alejo y Cristian Carracedo. Es decir, de sus 248 duelos ha vencido en 144.

Recuperador

Su buena colocación en el campo le permite adueñarse de la bola en numeradas ocasiones. Defensivamente, el jugador aretino recupera en más de cuatro ocasiones por encuentro y su promedio de veces en las que le regatean es de solamente 1,2 por partido durante su estancia en Las Palmas.

Resistente

El pivote prácticamente no ha descansado en todo su curso en la división de plata y solamente se ha perdido dos partidos de los 44 que jugó el equipo pío-pío. Uno de ellos fue por sanción tras cumplir ciclo de amarillas.

Galería Las imágenes del primer entrenamiento del Dépor Ver más imágenes

Además, entre todas sus participaciones, la media de minutos en el campo es de 83, disputando poco más de 3.500 en toda la campaña 2025-26.

Omnipresente

Amatucci está en todas partes. El estilo de Luis García le permitía al futbolista ganar metros y ocupar posiciones más ofensivas cuando tenían la posesión, y también mantenía su perfil de pivote en fases defensivas.

Esto hacía que el italiano estuviese por prácticamente todos los lugares del campo y recorriese muchos kilómetros (tiene una media de 10,4 por encuentro), algo que también pone en valor su buena resistencia y que se ve reflejado con su mapa de calor.