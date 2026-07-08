Yeremay y Loureiro arrancan la pretemporada al margen

Gijselhart y Bright Ede, este miércoles durante el entrenamiento con el Deportivo PATRICIA G. FRAGA

El Deportivo completó este miércoles su segundo entrenamiento de la pretemporada en Abegondo, una sesión en la que destacaron las ausencias de Miguel Loureiro y Yeremay Hernández. Ambos futbolistas se encuentran ejercitándose al margen del grupo y siguen un plan específico de prevención para evitar las molestias con las que finalizaron la campaña pasada.

El canario vio condicionado su rendimiento por una pubalgia que arrastró durante gran parte del curso, y el cercedense presenció desde la grada el último partido de Liga ante Las Palmas en el que los blanquiazules ya no tenían nada en juego tras lograr el ascenso en Valladolid. Por otro lado, David Mella continúa realizando entrenamiento personalizado mientras avanza en su proceso de recuperación tres meses y medio después de pasar por quirófano.

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Mientras tanto, el resto de la plantilla se puso a las órdenes de Antonio Hidalgo en los campos 2 y 3 de la ciudad deportiva y siguió acumulando carga de trabajo. "Estamos cogiendo un poco de ritmo y empezando a asimilar conceptos con balón", afirmó Diego Villares en rueda de prensa. Después de empezar con una activación y rondos con porterías pequeñas, la sesión concluyó con un partido en espacio reducido antes de que la plantilla terminara la jornada en el gimnasio. Los canteranos Samu Fernández, Bil Nsongo, Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Adrián Guerrero y Xabi Campos volvieron a ejercitarse junto al primer equipo.

El Deportivo continuará este jueves su preparación con doble sesión de entrenamiento programada a las 10.00 y a las 17.00 horas.