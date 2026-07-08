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Dépor

Yeremay y Loureiro arrancan la pretemporada al margen

Ambos se encuentran con un plan específico de prevención, mientras David Mella continúa con trabajo personalizado

Lucía Dávila
Lucía Dávila
08/07/2026 14:27
Gijselhart en un entrenamiento con el Deportivo
Gijselhart y Bright Ede, este miércoles durante el entrenamiento con el Deportivo
PATRICIA G. FRAGA
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El Deportivo completó este miércoles su segundo entrenamiento de la pretemporada en Abegondo, una sesión en la que destacaron las ausencias de Miguel Loureiro y Yeremay Hernández. Ambos futbolistas se encuentran ejercitándose al margen del grupo y siguen un plan específico de prevención para evitar las molestias con las que finalizaron la campaña pasada. 

El canario vio condicionado su rendimiento por una pubalgia que arrastró durante gran parte del curso, y el cercedense presenció desde la grada el último partido de Liga ante Las Palmas en el que los blanquiazules ya no tenían nada en juego tras lograr el ascenso en Valladolid. Por otro lado, David Mella continúa realizando entrenamiento personalizado mientras avanza en su proceso de recuperación tres meses y medio después de pasar por quirófano. 

David Mella, tras lesionarse en el duelo ante el Granada

David Mella, cada vez más cerca de volver: recta final de su recuperación tras un verano sin vacaciones en Abegondo

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Mientras tanto, el resto de la plantilla se puso a las órdenes de Antonio Hidalgo en los campos 2 y 3 de la ciudad deportiva y siguió acumulando carga de trabajo. "Estamos cogiendo un poco de ritmo y empezando a asimilar conceptos con balón", afirmó Diego Villares en rueda de prensa. Después de empezar con una activación y rondos con porterías pequeñas, la sesión concluyó con un partido en espacio reducido antes de que la plantilla terminara la jornada en el gimnasio. Los canteranos Samu Fernández, Bil Nsongo, Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Adrián Guerrero y Xabi Campos volvieron a ejercitarse junto al primer equipo.

El Deportivo continuará este jueves su preparación con doble sesión de entrenamiento programada a las 10.00 y a las 17.00 horas.

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