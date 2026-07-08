Top 10 | Futbolistas del Deportivo que menos jugaron

Luis Chacón (24) camina hacia la grada visitante de El Alcoraz para saludar a la afición blanquiazul tras su único minuto oficial en el césped con el Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Se ha ido Luis Chacón, el primer fichaje del Deportivo tras el último ascenso a Segunda, y con él un jugador que lidera una curiosa estadística. El mediapunta eumés es el futbolista, de entre los más de un millar que han vestido oficialmente la camiseta blanquiazul, que menos minutos ha permanecido en el terreno de juego en competición.

Muchos son los jugadores –cerca de un centenar– que han defendido la camiseta blanquiazul en un solo encuentro. Y unos pocos solamente tuvieron la oportunidad de saltar un puñado de minutos al césped. Como curiosidad, este mismo ranking en la selección española lo comanda un coruñés, Marcos Vales.

10. Agromayor, Chicho y Iñigo López

Tres jugadores empatan en la décima posición, con 19 minutos en un solo partido. El primero fue Agromayor, centrocampista del Fabril, en partido de Copa ante el Pontevedra en Riazor (3-1) en 1978. Un año después se unió a la lista Chicho, en choque liguero también en casa ante el Alavés (1-1). El más reciente, en 2019, es el central riojano, cuya única aparición se produjo en Soria ante el Numancia (1-2).

Top 10 | Equipos de fútbol que estuvieron en tercera (o incluso más abajo) Más información

9. David Sánchez

El buen hacer en el Fabril del mediocentro madrileño le abrió las puertas del primer equipo, en el inicio de la temporada que acabó con el descenso a Segunda B tras el caso Fuenlabrada. Sin embargo, solo tuvo una oportunidad de evolucionar con el Deportivo. Fue en la tercera jornada frente al Rayo Vallecano en Vallecas (3-1). Anquela sacó a un defensa, Mujaid, para darle la oportunidad en el minuto 72 y sus únicos 18 como futbolista blanquiazul.

8. Carlos Pita

El único de la lista que participó en dos partidos distintos. El mediocentro coruñés, antes de convertirse en leyenda del Lugo, también disputó 18 minutos con el Deportivo, todos en la temporada 2004-05. Los primeros siete, en la eliminatoria copera ante el Cerceda en O Roxo (1-2), donde entró por el bigoleador Tristán. Los otros once, en la última jornada, en Soria (1-1), supliendo a Aldo Duscher.

7. Jesús Muñoz

El Deportivo pagó casi 4 millones de euros al Atlético por el mediocentro conquense tras el ascenso colchonero de 2002. No tuvo sitio en un equipo de Champions League y vivió de cesión en cesión –dos años en el Zaragoza y uno en el Terrassa– en sus cuatro años de contrato. En el restante, el 2005-06, solo tuvo una oportunidad de jugar, durante 16 minutos, como sustituto de Arizmendi en partido liguero que los blanquiazules ganaron en El Sadar (1-2).

Top 10 | Fabrilistas en el Dépor Más información

6. Iván Guerrero

El lateral ferrolano, el pasado curso en las filas del Somozas, debutó en el último partido de la última temporada en Segunda B, el 9 de mayo de 2021 en Los Pajaritos. Sustituyó en el minuto 75 a Valín y aquel primer y único partido ante el Numancia (1-0) dejó su participación como deportivista en 15 minutos.

5. Damián Canedo

Aunque todavía está a tiempo de ampliar su presencia, el central fabrilista ahora mismo acumula 7 minutos con el primer equipo, fruto de su aparición en el terreno de juego en la reciente eliminatoria de Copa del Rey en campo del Sabadell (0-2). En la Nova Creu Alta, Damián relevó a Samu Fernández en el minuto 83.

4. Toni García Andrade

El partido de la campaña 1997-98 ante el Valladolid (1-0) que Lendoiro quiso suspender por la ingente cantidad de bajas que sufría el Dépor entre lesiones, sanciones y convocatorias internacionales tuvo varios protagonistas efímeros. El que más, el lateral izquierdo coruñés, que salió al terreno de juego del Nuevo José Zorrilla en el minuto 84 en lugar de Pinillos y nunca volvió a jugar con el primer equipo.

Top 10 | Jugadores madrileños del Dépor Más información

3. Fachal

El delantero de Carral fue uno de los fabrilistas que defendió la camiseta del Deportivo en el partido ante el Tenerife en Riazor (2-2) de la segunda jornada de huelga de futbolistas profesionales, al comienzo del curso 1984-85. Saltó al césped en lugar de Castreje en el minuto 87.

2. Ricardo Serna

Fichaje de relumbrón en marzo de 1993, tras proclamarse campeón de Europa con el Barça un año antes, el central sevillano no encontró sitio en una defensa de leyenda, primero con Albístegui, Djukic y Ribera y el curso siguiente con Voro en lugar del eibarrés. En una temporada y un tercio jugó dos minutos, en una victoria en Riazor ante el Albacete (3-2) en la que sustituyó a Bebeto. “Cuando llegué, vi que Lendoiro y Arsenio casi ni se hablaban. A mí me había llevado Lendoiro y Arsenio no me dio la oportunidad de jugar”, recordó en una entrevista a Sport en 2017.

1. Luis Chacón

El líder del ranking entró por Yeremay en la derrota ante el Huesca en El Alcoraz (2-1), ya en tiempo añadido, en partido de la 2ª jornada del curso 2024-25. A punto de cerrarse aquel mercado de verano fue cedido a la Cultural Leonesa, que renovó su préstamo para la campaña 2025-26. Ahora se marcha traspasado al Valladolid con un minuto como blanquiazul.