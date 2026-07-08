La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (IV) | Rox da color a un Dépor que mira al siglo XXI

Albístegui, Stojadinovic y Martín Lasarte, en una acción del Deportivo-Murcia en el que los blanquiazules lograron el ascenso a Primera en 1991 ARCHIVO RC DEPORTIVO

Un fabricante asturiano, Rox, es el encargado de plasmar el salto del Deportivo hacia el futuro, una idea de la junta directiva presidida por Augusto César Lendoiro y un esbozo del diseñador Enrique Cabarcos que distingue una época de gloria y que queda vinculado para la eternidad al SuperDépor, el equipo que se convirtió en el segundo favorito de todos los españoles, independientemente de sus colores.

Lendoiro presenta en la asamblea de socios, el 24 de agosto de 1989, una camiseta que rompe con todo lo visto anteriormente sobre los hombros de los jugadores del Deportivo. El diseñador Enrique Cabarcos es el autor de la propuesta. Un año después, en la asamblea general ordinaria y extraordinaria del 31 de julio de 1990, los socios aprueban el nuevo diseño por 89 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones.

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“Había que hacer algo que fuese novedoso, pero sin traicionar la tradición. Entonces, me puse a trabajar sobre qué podíamos hacer sin eliminar las rayas verticales, pero ser diferentes”, declara Cabarcos, vilalbés de nacimiento, coruñés de adopción y seguidor del Celta, en una entrevista a DXT Campeón en septiembre de 2024. “Mi relación profesional con el Dépor empezó porque un amigo, Javier Chaver, que estaba en una agencia de publicidad con la que colaborábamos ambos, me presentó a Augusto César Lendoiro. Este amigo le dio buenas referencias mías y empezamos a hablar para hacer algo con ellos y les presentamos el proyecto en el queríamos aportar algo diferente”, reconoce el autor del icónico diseño.

El presidente Augusto César Lendoiro desvela en la asamblea de socios de agosto de 1989 el diseño de Enrique Cabarcos que acaba fabricando Rox ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Aunque Rox pinta y confecciona esa camiseta, la idea de esa mezcla de franjas verticales y horizontales no es de la empresa asturiana que se une al Deportivo recién iniciado el año 1991, mera ejecutora y fabricante de una equipación inédita, innovadora y que permanece en la memoria ya no solo del deportivismo, sino de todos los aficionados al fútbol. La medalla es para Enrique Cabarcos, que también incluye un detalle que distingue a esta camisola de todas las demás de la época, que es la aparición de los números en ambas mangas, al estilo de las elásticas de fútbol americano.

Debut a medio curso

Rox viste por primera vez al Dépor en el último partido de la primera vuelta de una temporada histórica. Es en Murcia, en La Condomina –la vieja–, cuando los blanquiazules estrenan el diseño y debutan con Rox. El Deportivo pierde (3-2) pero ese resultado le permite, una vuelta entera después, saber que con una victoria ante los pimentoneros en la última jornada del campeonato, sea por la diferencia que sea, pondrá fin a casi dos decenios de ausencia en Primera División. El Deportivo viste en el recinto murciano unos pantalones que apenas tienen recorrido, con una especie de arcos, uno más ancho y otro más fino, en cada uno de los laterales. Quién sí utiliza con continuidad esos calzones es el Fabril, cuyos jugadores, por ejemplo, los visten en Mieres, el 23 de junio de 1991, día de su primer ascenso a Segunda División B. El primer equipo usa durante el resto de la primera temporada unos pantalones completamente azules.

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En su regreso a Primera ya luce el diseño más habitual vinculado a la camiseta de Cabarcos, con una franja blanca que recorre toda la parte inferior de los mismos rodeando todo el muslo. Porque el modelo rompedor de Cabarcos se mantiene durante la temporada del regreso a la división de honor con la misma marca e incluso al inicio de la siguiente pese al cambio de proveedor.

Rox también produce una equipación completamente blanca, además de una camiseta totalmente azul. El primer equipo las combina en diversas ocasiones en función de los colores del rival.

Un once del Fabril con la equipación suplente blanca de Rox, en su visita a la Ponferradina en la temporada 1991-92 CEDIDA

El caso es que Rox no tiene precedente alguno en el mundo del fútbol profesional cuando en el curso 1990-91 viste al Deportivo y al recién fundado Almería CF –actual UD Almería–, que compite en Preferente, en aquel instante el quinto escalón del fútbol nacional. Ni tampoco tendrá mayor recorrido –salvo su patrocinio al Sabadell, en Segunda División B, entre 1996 y 1998– después de sus exactamente 100 partidos –77 oficiales y 23 amistosos– entre aquel 20 de enero de 1991 en Murcia y el 13 de septiembre de 1992 en Sevilla (1-3), el día en que el Deportivo se encarama al liderato de la Primera División por primera vez en su existencia. En la siguiente jornada, el 20 de septiembre contra el Osasuna (2-1), los blanquiazules borran el logotipo de la marca asturiana de la camiseta y del pantalón, aunque lo lucen en las medias. Es el último partido antes del desembarco de Umbro. Pero eso tocará repasarlo en el siguiente capítulo.

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Calzado y esquí

Rox es la marca deportiva del grupo Patric Sport, una empresa familiar nacida en Oviedo en 1980. Sus especialidades son el calzado y ropa de deporte y los complementos y prendas de esquí y montaña. Es tal la importancia que da Patric Sport a la ropa invernal que en 1987 adquiere Roc Neige, marca especializada en la fabricación de plumíferos que se hacen muy populares pese a sus precios prohibitivos a finales de aquella década. Hoy en día, Roc Neige es la marca especializada en el textil técnico de esquí y montaña de la empresa ovetense.

Al mismo tiempo, la marca Rox también adquiere cierta notoriedad. Hasta el punto de firmar patrocinios individuales con la taekwondista Coral Bistuer –campeona del mundo en 1987– y el ciclista Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988. Ambos deportistas protagonizan una campaña publicitaria en la que comparten espacio con la modelo y actriz Lydia Bosch.

Patric Sport suma a su causa en 2003 a la marca de calzado deportivo RX Sport. Diez años después, es declarada en concurso de acreedores, viéndose obligada a cerrar numerosas tiendas en España, Portugal, Hungría o Australia, países en los que en 1997 inicia su expansión internacional mediante el sistema de franquicias. Sin embargo, la marca continúa funcionando a día de hoy.