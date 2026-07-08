Exigencia de Primera también en la grada: los objetivos del Dépor con el ajuste de las medidas en Marathon Inferior

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo Quintana / Patricia G. Fraga

El lanzamiento de la campaña de abonados del Deportivo, previsto para este miércoles, está marcado por el conflicto abierto entre el club blanquiazul y parte de su afición, después del anuncio de medidas concretas que afectarán a los socios ubicados en Marathón Inferior. Esta iniciativa, que recoge, entre otras cosas, la obligación de renovar el carné de forma presencial y unas determinadas pautas de comportamiento durante los encuentros, responde en gran medida al endurecimiento de las normas de seguridad que LaLiga exige para los equipos que forman parte de Primera División.

En el club blanquiazul son conscientes de que algunas de las medidas pueden suponer molestias para los seguidores de dicha grada, pero al mismo tiempo lo consideran como algo necesario para adaptarse a las exigencias de orden y seguridad de la máxima categoría, proceso al que han tenido que someterse la mayoría de clubes que participan en la élite del balompié nacional.

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Después de la pasada temporada, que terminó con la invasión de campo en la última jornada ante la UD Las Palmas, las sanciones en firme por parte de Antiviolencia están cifradas en 90.000 euros, con expedientes abiertos todavía en trámite que podrían elevar las multas a cerca de los 350.000 euros, la mayor parte con origen en esa zona del estadio. Esta situación no es nueva y desde la entidad herculina pretenden poner freno a una dinámica inasumible para cualquier equipo, ya que se tratan, además, de recursos que afectan de forma directa al Límite de Coste de Plantilla Deportiva y, por lo tanto, a la capacidad para configurar la mejor plantilla posible.

En definitiva, la intención del Deportivo con este tipo de medidas es garantizar la seguridad y la mejor experiencia posible de los 4.000 abonados que ocupan esa grada y que todos puedan disfrutar de su localidad con la mayor de las garantías. Para ello, entienden que, aunque suponga un inconveniente, la renovación presencial, una de las medidas que más malestar ha causado entre los seguidores, es imprescindible para poder verificar la identidad de cada abonado, dando seguridad al proceso y evitando usos indebidos por parte de terceros e individualizando cualquier tipo de incidencia.

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Y es que, aunque en un primer momento el Dépor estudió diferentes opciones para limitar el alcance de estas medidas a un espacio más reducido dentro de la propia grada, ninguno de los escenarios garantizaba los objetivos de seguridad y control. En todo caso, desde el club están convencidos de que, a la larga, el resultado será positivo y permitirá a los asistentes disfrutar de una zona más segura y mejor organizada.