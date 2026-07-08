El Deportivo lanza su campaña de abonos para la temporada 2026-27

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo Quintana / Patricia G. Fraga

Probablemente en un clima de tensión lejos de lo esperado después del conflicto desatado el martes con las nuevas normas para los inquilinos de Marathón Inferior, el Deportivo ha puesto en marcha este miércoles su campaña de abonados para la temporada 2026-27 en la que regresará a Primera División. Como era de esperar, el precio del carné se elevará con respecto al pasado curso, con Tribuna Superior de nuevo como la zona más cara de Riazor (880 euros), y Pabellón Inferior la más barata (320 euros) para ver todos los partidos de LaLiga, el Teresa Herrera y los encuentros de Copa del Rey, salvo cuartos y semifinal.

Se inicia de esta forma el plazo para que los más de 29.000 socios del Deportivo comiencen a renovar su abono para el curso que comienza en poco más de un mes. Como suele ser habitual, la campaña consta de diferentes fases. Esta primera, reservada precisamente para la renovación del asiento, se va hasta el 26 de julio (23 de julio a las 13.00 horas para aquellos que realicen el pago vía transferencia bancaria). A partir del lunes 27 de julio, las localidades no renovadas quedarán liberadas para cambios de asiento, cambios de modalidad, nuevas altas o reasignaciones internas. Los cambios de localidad y modalidad se realizarán del 29 de julio al 12 de agosto a las 18:00 horas, exclusivamente para personas abonadas de la temporada pasada y mediante cita previa.

En cuanto a los precios, el Deportivo se va por encima de los dos equipos que lo acompañan a Primera en el ascenso. El Málaga ofrece carnés más asequibles, con el más barato no llegando a los 200 euros y el más caro sobrepasando apenas los 600 euros. El Racing de Santander, por su parte, sitúa los extremos entre los 315 y los 665 euros.

El valor del abono deportivista se coloca más en el espectro superior, similar a equipos como Elche o Alavés, mientras que se va ligeramente más caro que el de su eterno rival. Sin tener en cuenta el suplemento de competición europea, los precios del Celta, con Balaídos ofreciendo una disposición similar a la de Riazor, van desde los 773 de Tribuna Alta Central (el equivalente a Tribuna Superior) y los 266 de Marcador Baixo ( lo que sería el fondo de Marathon Inferior).

Asistencia, Dépor femenino y Fabril

Entre las novedades de la campaña de abonados del Deportivo para la 2026-27, está la obligatoriedad de los socios de utilizar su carné en al menos 15 de los 19 partidos de la temporada para conservar su derecho a mantener su precio de renovación para el siguiente curso. En caso de no cumplir, el próximo verano el socio se vería obligado a pagar el abono a precio de alta nueva.

En todo caso, esta medida es flexible, ya que no tiene que ser el titular del abono el que acuda a Riazor. Si lo presta para que acceda al estadio otro aficionado (excepto Marathón Inferior) o libera el asiento desde la app, contará como asistencia (se venda la localidad o no en el segundo caso). El club blanquiazul pretende con esto fomentar la presencia de un mayor número de aficionados en las gradas después de detectar que más de 2.000 asientos quedaban vacíos en cada encuentro. Cada abonado podrá además llevar un seguimiento en tiempo real de cómo va su evolución de asistencia durante la temporada.

También cambia la fórmula para disfrutar de los encuentros de Dépor femenino y Fabril. Hasta ahora, los partidos del filial estaban incluidos en el abono normal y los duelos de Liga F conllevaban el pago de un suplemento que había que sumar al pago del carné convencional. Esta posibilidad seguirá existiendo, con un suplemento de 20 euros por competición, o un extra conjunto de 35 euros para seguir ambas.

Además, para esta temporada, la entidad herculina creará pases independientes para seguir a los dos equipos desde 25 euros sin necesidad de retirar el abono del primer equipo masculino si la intención es solo acudir a los encuentros de los otros dos conjuntos. Por otro lado, Deportivo y el HC Liceo renuevan su acuerdo de colaboración y por 5 euros podrás darte de alta como socio para los duelos que el conjunto verde dispute en el Palacio de los Deportes.